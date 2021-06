PLACO® présente sa nouvelle gamme SILVATONE® LINE : des plafonds décoratifs et acoustiques pour embellir les espaces !

Les plafonds sont devenus le théâtre de l’expression architecturale d’un lieu. La nouvelle gamme SILVATONE® LINE de PLACO® est imaginée pour créer des intérieurs graphiques et poétiques dans les halls de réception, salles de restaurant, lobbies d’hôtels, bureaux, salles de réunions, espaces de coworking, et même dans les logements individuels et collectifs.

Destinés aussi bien aux projets neufs qu’à la rénovation, ces panneaux décoratifs et acoustiques allient deux piliers essentiels auxquels la marque attache un soin particulier : le design et le confort. En fibres de bois, leur finesse et leur authenticité offrent une liberté créative aux architectes, agenceurs, constructeurs de maisons qui souhaitent apporter du cachet et de la singularité aux espaces... sans faire l’impasse sur le bien-être des occupants et l’intelligibilité des lieux.

La finesse d'un design tendance pour une signature unique

La gamme se décline en cinq teintes intemporelles : gris foncé, gris clair, noir, blanc et bois naturel. Se fondant harmonieusement dans le décor, cette palette joue la carte de l’élégance. Elle se marie avec tous les univers, permet de mixer des coloris pour créer par exemple un camaïeu de gris ou pour délimiter les espaces. Un plafond gris fera écho à des menuiseries toute hauteur en aluminium, tandis qu’un plafond noir mettra en valeur les volumes, tranchera avec un revêtement mural en bois, valorisera des suspensions en cuivre. Le choix du bois naturel renforcera la luminosité d’un espace de travail.



L’aspect texturé de la fibre de bois d’épicéa (35 mm d’épaisseur) issu de forêts gérées durablement, procure le sentiment d’une matière façonnée à la main, donnant vie à l’intérieur. L’effet rainuré offre une surface élégante et uniforme sans joints visibles, créant ainsi un effet de perspective et de profondeur, il s’adapte notamment aux pièces où la surface est limitée. SILVATONE® LINE peut également être utilisé en doublage de mur pour apporter du relief et aller encore plus loin dans la créativité.

Un confort acoustique efficace

Le maillage de la fibre de bois offre une absorption acoustique efficace contre le bruit ambiant, jusqu’à αw = 0,95*.

SILVATONE® LINE contribue ainsi au confort des occupants, à leur concentration et à la confidentialité des discussions.

* Selon les essais acoustiques réalisés au CSTB – N° d’essai - AC21-02251 - Février 2021

Les [+] pour les poseurs et les négoces

SILVATONE® LINE vient compléter la gamme SILVATONE® lancée en 2018. Disponible au format l. 600 x L. 1200 x ép. 35 mm, elle simplifie le référencement dans les points de vente. Le système est facile et rapide à monter grâce aux bords non démontables.

Silvatone® Line de Placo® - Crédit photo Troldtekt

Pour en savoir plus exit_to_app