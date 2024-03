Plafonds : Une nouvelle "Collection Couleurs" Knauf Danoline

Knauf apporte de nouvelles opportunités créatives avec les plafonds plâtre Knauf Danoline et sa “Collection Couleurs”. Une offre inédite permettant une mise en peinture très haut de gamme sur l’ensemble des dalles de plâtre perforées de la gamme Knauf Danoline pour un rendu encore plus esthétique.

Knauf Danoline « Collection Couleurs »

Cette nouvelle collection propose une large palette de couleurs (nuanciers RAL et NCS) qui offre de larges perspectives de création et de personnalisation.

Les dalles sont peintes à l’eau en usine et apportent un rendu peint quel que soit l’angle de vue, y compris dans les parois intérieures des perforations.

... Tout en conservant les avantages des dalles Knauf Danoline :

Excellentes performances acoustiques (aw jusqu’à 0.90)

Performance de réaction au feu a2-s1,d0

Aspect monolithique des perforations

Esthétisme

Une possibilité de création maximale associée aux différents types de décors, de bords ou modes de pose rendant les possibilités de personnalisation multiples

Le + avec la gamme Unity

Le choix d’une ossature cachée associée aux perforations continues des dalles Unity permet de faire totalement disparaître la trame habituellement visible des plafonds modulaires.

Pour en savoir plus exit_to_app