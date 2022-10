Plan de sobriété énergétique, réduction de la consommation… La prise connectée LEDVANCE devient un allié de la chasse au gaspillage énergétique

Réduire de plus de 10 % la consommation d’énergie d’ici deux ans par rapport à 2019 : c’est l’objectif ambitieux que s’est fixé le gouvernement via le nouveau plan de sobriété énergétique annoncé en juillet dernier. Point d’orgue de ce dispositif : la « sobriété » énergétique de la France.

La chasse au gaspillage : une priorité

Selon l’ADEME, la consommation des équipements en veille représente jusqu’à 10% de la facture d’énergie électrique des ménages pour atteindre quelque 500 kWh annuels qui creusent la facture d’énergie et représentent plus de 90€ par foyer.

Un ménage peut compter entre 15 et 50 équipements consommant entre 0,5W et quelques Watts en veille (box, écran, TV, imprimante, petit électroménager, chargeurs d’électroportatif et autres objets connectés). Selon le guide ADEME, « Réduire sa facture d’électricité » de 2019, les appareils en veille des Français cumulent une puissance de 50W par foyer et gaspillent donc l’équivalent de la production de 1,5 réacteur nucléaire par an.

Prise connectée LEDVANCE : la bonne astuce pour systématiquement et simplement couper les appareils en veille

La chasse au gaspillage commence donc par mettre hors tension les appareils en veille la nuit par exemple ou pendant les vacances.

La prise de courant intelligente LEDVANCE permet de mettre automatiquement hors tension (et également sous tension) vos appareils, sans avoir à les débrancher individuellement et surtout sans avoir à y penser !

Elle devient donc l’astuce indispensable pour couper les appareils laissés en veille hors des périodes où cela est utile (par exemple, la nuit pour certains équipements ou pendant les vacances, etc.). Ce geste permettra d’économiser des kWh inutilement consommés par ces appareils, de réduire sa facture énergétique et les émissions de CO 2 associées.

Comment fonctionne la prise connectée LEVDANCE

Interface entre la prise de courant et l’appareil que l’on souhaite contrôler, elle vous permet de programmer les plages horaires d’allumage/extinction de vos appareils et vous indique également l’historique des consommations quotidiennes et mensuelles des équipements branchés. Elle indique également la puissance instantanée (Wattmètre). La prise connectée LEDVANCE est pilotable à distance à partir de votre smartphone, ou suivant la programmation horaire que vous aurez définie via l’application LEDVANCE Smart+. Elle peut être pilotée par les enceintes à assistant vocal et il est également possible de commander l’allumage ou l’extinction via son bouton poussoir, ou la télécommande associée (vendue séparément). Elle existe en version pour l’intérieur et pour l’extérieur en IP44.

Il est bien entendu important de respecter les conditions d’utilisation des prises / multiprises notamment la puissance maximum véhiculée. Pour exemple, la prise connectée LEDVANCE Smart+ WIFI Outdoor peut totaliser jusqu’à 3 680W / 16A.

Quelques exemples de consommation d’appareils en veille

Photocopieur de bureau en veille 37W (branché sur une prise connectée, la consommation de nuit peut être économisée)

PC fixe en veille, imprimante et écran en veille : 14W

Box internet avec Wifi actif : 25W

Chaque wattheure compte pour atteindre cette sobriété énergétique, surtout celui que nous ne consommons pas !

Prise connectée intérieure simple – 4058075537248 Prise connectée multiple - 4058075594784

Prise connectée extérieure - 4058075532120 Télécommande Smart+ WIFI - 4058075526938

Exemple d’une box internet branchée sur une prise connectée LEDVANCE. Découvrez les indicateurs de la prise connectée SMART+ WIFI présentés par l’application LEDVANCE SMART+ WIFI : la consommation cumulée de la journée en cours (0,47 kWh), l’intensité instantanée (123 mA), la puissance instantanée (21,8 W), la tension instantanée (232,2V), le cumul des consommations depuis la première utilisation de la prise (118,35kWh) et les consommations mensuelles passées.

Pour en savoir plus exit_to_app