Nouvelle collection Habitat de Forbo Flooring : à chaque espace de vie, le sol de ses envies

Bien sûr, l’esthétique est à l’honneur avec cette nouvelle collection de PVC acoustique destinée aux parties privatives de l’habitat. Mais il ne s’agit pas pour Forbo Flooring de simplement s’inscrire dans la tendance : les 7 nouveaux décors de ses 30 références s’avèrent autant de réponses designs parfaitement pensées, les motifs Bois réchauffant les pièces à vivre, les Minéraux prenant naturellement place en cuisine et dans les salles de bains ou encore les Fibres et Textiles habillant chaque chambre.

Pertinence encore quant au mode de pose : il y en a 3 (collée, semi-libre et libre) afin de maximiser la compatibilité avec la plus grande diversité de supports, en neuf comme en rénovation.



Intelligence toujours, Sarlon habitat 2s3 et Modul’up habitat 2s3, de conception et fabrication françaises (Reims), intègrent désormais de la matière recyclée, en droite ligne de l’engagement environnemental de Forbo Flooring. Les deux gammes sont d’ailleurs recyclables en fin de vie1.



Autre nouveauté : elles affichent une résistance à la glissance R10 sur l’ensemble des coloris, veillant toujours davantage à la sécurité et au confort de l’utilisateur final.

Une signature élégante

Le goût de Forbo Flooring pour un design toujours très travaillé s’incarne à l’évidence dans sa nouvelle collection Habitat : 11 décors panachent les Bois et Minéraux, saisissants de réalisme, ainsi que les effets graphiques, des plus contemporains.

Au rang des 7 nouveaux décors, Venezia reprend les codes du terrazzo, conférant peps et luminosité aux salles d’eau, tandis que Basalte marie base béton et effet roche volcanique, donnant relief et caractère à une cuisine, par exemple. Canvas imite les tapis en jute, Nairobi les étoffes et Tuléar le raphia, motifs à la fois simples et empreints d’audace. Enfin, Chill oak et Chêne pointe de Hongrie revisitent les essences boisées.

Une technicité performante

Si les revêtements Forbo Flooring s’avèrent de véritables parures pour les sols, ils sont aussi de véritables armures, protégeant des nuisances sonores grâce à une efficacité acoustique certifiée de 20 dB et une sonorité à la marche classée A, de l’usure (résistance au poinçonnement optimal dans leur catégorie de 0,08 mm) ainsi que des rayures et taches (grâce au traitement de surface Overclean, allié d’un entretien facilité).

Une mise en oeuvre séduisante

Disponibles en lés de deux mètres, les deux gammes de la collection Habitat de Forbo Flooring présentent l’avantage de s’adapter à de multiples supports et répondre ainsi à tous les projets d’agencement.



Sarlon habitat 2s3 décline pose collée et pose semi-libre (adhésif double-face).

Modul’up habitat 2s3, quant à elle, se caractérise par une pose libre, sans colle, via sa technologie D3S Core et sa bande de jonction permettant un placage au sol immédiat. À la clé : en neuf, une mise en service jusqu’à deux fois plus rapide qu’un sol collé (100 m2 appliqués en 8 heures) et en rénovation, un coût global d’exploitation considérablement optimisé (25 à 30 % d’économie en comparaison à la dépose d’un sol). Autre atout : la possibilité de recouvrir d’anciens supports (carrelage, dalle vinyle amianté2, PVC compact), sans travaux de ragréage et en milieu occupé, sachant que la dépose ultérieure éventuelle sera également instantanée, sans dégradation. Focus également sur la facilité du recyclage puisque les références Modul’up habitat 2s3 (comme Sarlon habitat 2s3) sont éligibles au programme PVC Next3. Attentif à toujours faciliter la mise en oeuvre de ses revêtements, soulignons que Forbo Flooring a réduit l’épaisseur et le poids de Modul’up habitat 2s3 pour une maniabilité idéale sans impact sur les performances du produit.

Santé préservée et environnement protégé

Les nouveaux revêtements de sol habitat de Forbo Flooring s’inscrivent dans la démarche HQE® et satisfont au règlement européen REACH, incarnant l’attention que porte le Groupe à l’environnement et au bien-être de chacun.



Conçus à partir de matières premières sans phtalate (la part de celles-ci étant d’ailleurs réduites et l’envers des revêtements intégrant désormais du contenu recyclé), à faible émission de COV, Sarlon habitat 2s3 et Modul’up habitat 2s3 garantissent une excellente qualité de l’air intérieur (meilleur classement de l’étiquetage sanitaire A+).



Véritables hymnes à la qualité de vie, ils assurent confort à la marche, lié à la souplesse du vinyle, et confort acoustique d’un sol qui ne résonne pas et réduit les bruits d’impact.

1 - Hors cadre amiante

2 - Dans le respect de la réglementation en vigueur et après l’envoi du modèle de mode opératoire pour avis aux services compétents

3 - Hors cadre amiante

Pour en savoir plus exit_to_app