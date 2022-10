Siniat lance Memotech, l’outil digital pour faciliter la réalisation de dossiers techniques

Lors des appels d’offres chantiers, il est impératif de fournir à la maîtrise d’ouvrage des dossiers techniques regroupant les produits et systèmes à mettre en œuvre sur le chantier, avec l’ensemble des documents techniques justificatifs des performances des systèmes (PV feu, justificatifs acoustiques…).

Avec Memotech, Siniat propose d’aider ses entreprises plaquistes partenaires à réaliser leurs dossiers techniques. Partage de documents techniques, aide à la sélection des systèmes de cloisons-plafonds-isolation, gain de temps administratif, Memotech est un outil innovant qui tient le rôle d’un véritable assistant digital.



Proposé en avant-première aux entreprises du Club Pro Siniat depuis 5 mois, Memotech a déjà séduit plus de 50 entreprises et plus de 500 dossiers techniques ont déjà été réalisés.



Destiné à la création de dossiers techniques et DOE (dossiers d’ouvrages exécutés), Memotech est un outil simple, et intuitif permettant de constituer facilement et rapidement les dossiers techniques en offrant un accès direct à la base documentaire Siniat mise à jour en temps réel. L’outil propose également un espace dédié dans lequel le client peut importer les justificatifs techniques d’autres fournisseurs ou ses documents propres. Ainsi, l’entreprise peut en quelques clics compiler tous les documents techniques des systèmes et produits qu’elle souhaite mettre en œuvre sur le chantier.



Outre ce volet documentaire essentiel, Memotech gère :

une sauvegarde permanente en cours de constitution du dossier

la réalisation automatique du sommaire avec pagination

l’intégration d’une page de garde et de pages intercalaires pour les chapitres

une mise en page avec nom et logo de l’entreprise, nom du chantier et date

un envoi par email d’un lien URL unique pour télécharger le pdf du dossier technique

Memotech permet enfin de garder l’historique des différentes versions de chaque dossier technique lorsque ceux-ci sont modifiés.



Memotech s’adresse aux entreprises partenaires Siniat de toutes tailles et leur permet de professionnaliser leurs réponses aux appels d’offres.

