Plan EduRénov - 1 école = 1 chantier avec ROCKWOOL

#1 Chantier de l'école Bastide Haute à Salon de Provence

Un projet qui a démarré au mois de Juillet 2022 et qui a porté sur la rénovation énergétique et l’isolation thermique par l’extérieur de cette école primaire. Dans ce cadre, les solutions Ecorock Duo et Rockfaçade Premium de ROCKWOOL ont été utilisées.

