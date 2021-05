Selon l'Agence Nationale de l'Habitat (Anha), l'année 2020 a été marquée par une accélération de la rénovation des habitats privés : 247 323 logements ont été rénovés, ce qui représente une hausse d'activité de + 58,8%.

Une situation qui s'explique par le contexte actuel. A cause de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires, les Français passent de plus en plus de temps chez eux. Ils sont donc tout naturellement en recherche de confort et de bien-être.



Parmi les pièces rénovées en priorité, il y a tout naturellement la salle de bains. Cette pièce centrale dans la vie des familles est loin d'être à la hauteur des attentes de nos compatriotes : seulement 58% des Français déclarent s'y sentir tout à fait détendus (source : "Les Français et leur salle de bains", étude réalisée en 2017 par l'Ameublement Français). Ils sont ainsi 20% à se plaindre du manque de place, et les autres critiques portent essentiellement sur le manque de rangement.



Nombreux sont ceux qui souhaitent supprimer leur baignoire, s'équiper d'une douche plus moderne, transformer leur lavabo pour intégrer un meuble de rangement...



Pour les professionnels du secteur (plombiers, entreprises de construction et rénovation immobilière, professionnels de la déco...), il y a toutefois un défi de taille pour répondre à leurs attentes : trouver des solutions "faciles à vivre" et économiques, qui permettent de réduire les coûts d'installation et de respecter les délais, tout en préservant leurs marges.



C'est pour les aider à relever ce challenge que Kit Vulcain Industrie lance la gamme Polykit.



Polykit, c'est une solution Made in France et 100% opérationnelle pour créer vite et bien une salle de bain design, robuste et facile d’entretien.

Une solution performante pour construire et rénover toutes les salles de bains/douches

Forte d'une expertise de plusieurs années dans la conception de kits de plomberie et la fabrication de sanitaires pour l’usage collectif (campings, base de loisirs, collectivités, écoles, piscines etc.), l'entreprise Kit Vulcain Industrie a développé une nouvelle gamme de douches autoportées et d'aménagements de salles de bains individuelles.



La gamme Polykit a ainsi été spécialement conçue pour apporter design et robustesse.



Sur-mesure et adaptée aux installations PMR (personnes à mobilité réduite), elle inclut :

les cabines douches,

les parois et habillages muraux,

les meubles,

les coffres bati,

et même les receveurs de douche.

Jacques Grison, le fondateur, souligne : "Nous avons développé une solution 100% fonctionnelle et personnalisée qui simplifie le quotidien des professionnels et des usagers : innovante, facile à poser et à entretenir, elle est aussi très esthétique. C'est l' "effet waouh" assuré dans toutes les salles de bains !"