Alors que les épisodes caniculaires deviennent de plus en plus fréquents, nombreux sont les Français qui sont tentés de s’équiper d’un système de climatisation. Or, cet outil est encore souvent considéré comme un luxe inaccessible et associé à de grosses consommations d’énergie. La pompe à chaleur Air/air (ou climatisation réversible) représente ainsi une alternative intéressante.

La solution pour des économies d’énergie

La pompe à chaleur est un système qui permet de réduire ses dépenses énergétiques de façon considérable. En utilisant les calories présentent naturellement dans l’air, dans l’eau ou dans le sol, elle permet de chauffer ou de rafraîchir une habitation à moindre coût.

Jusqu’à 75 % d’économies peuvent ainsi être réalisées sur ses factures en optant pour ce système plus écologique. Le coefficient de performance (COP) permet de connaître le rendement d’une pompe à chaleur en calculant le ratio énergie dépensée par rapport à la chaleur produite.

Il existe trois catégories de pompes à chaleur selon le type d’énergie utilisée. On distingue ainsi la pompe à chaleur aérothermique air/air qui utilise les calories de l’air extérieur pour chauffer l’intérieur d’un logement et la pompe géothermique qui produit de la chaleur grâce aux calories du sol et de l'eau souterraine. La troisième catégorie de pompe à chaleur est un système hybride qui associe les deux types d’énergie.

La pompe à chaleur aérothermique (air-air), aussi appelée climatisation réversible, est le choix idéal lorsqu’on souhaite bénéficier d'un système adaptable qui apporte chaleur en hiver et fraîcheur en été.

Le confort thermique toute l’année grâce à la climatisation réversible

Composées d’un module extérieur avec condensateur et évaporateur et d’un module intérieur avec ventilo-correcteur (reliés entre eux par un fluide frigorigène), les climatisations réversibles offrent une double fonctionnalité.

Elles fournissent de la chaleur l’hiver en récupérant les calories de l’extérieur et de la fraîcheur l’été en évacuant les calories trop nombreuses, tout en limitant les dépenses énergétiques (classe énergétique jusqu’à classe A+++ en chaud et en froid pour la gamme de climatisations réversibles Bosch).

Équipée de filtres électrostatiques puissants, la Climate Class 6000i est une climatisation dotée ainsi d’un ioniseur intégré qui purifie l’air et détruit les bactéries pour une qualité de l’air intérieur optimisée. La Climate Class 8000i, simple d'utilisation et respectueuse de l'environnement neutralise les bactéries, les champignons et les microbes présents dans l’air ambiant et dans l’unité intérieure grâce à son ioniseur plasmacluster intégré.

La climatisation réversible est particulièrement efficace l’été en cas de fortes chaleurs pour maintenir une température agréable à l'intérieur de l’habitation. Pendant que le module extérieur rejette la chaleur du logement, le module intérieur souffle de l'air frais dans l'habitation. Il est ainsi possible d’opter pour un système monosplit qui alimente une seule pièce, ou multisplit qui alimente plusieurs pièces.

Une solution simple à installer et à utiliser

Outre ses bénéfices financiers et écologiques, la climatisation réversible est facile à installer et à utiliser. En effet, l’unique contrainte d’une pompe à chaleur aérothermique est de disposer d’un espace (cour ou jardin) afin d’y mettre le module extérieur. Son installation se fait alors de façon simple et rapide et peut être en partie financée grâce au dispositif MaPrimeRenov’ pour les logements de plus de 2 ans.

Des applications pour smartphone permettent par ailleurs de faciliter la gestion de la climatisation réversible au quotidien. Bosch a ainsi développé l'application Bosch HomeCom Easy qui permet d’optimiser la qualité de l’air et le confort de son habitation.

Enfin, les climatisations réversibles qui étaient autrefois réputées bruyantes sont désormais silencieuses pour un plus grand bien-être chez soi. Les toutes dernières gammes sont particulièrement performantes avec des modèles qui affichent 20 dB (multi-splits Bosch Climate 5000 MS, mono-split Bosch Climate 5000i, mono-split Bosch Climate 3000i).