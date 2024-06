Pompe à chaleur Air/Eau Alfea Excellia S : pour réaliser un maximum d’économies !

Cette nouveauté est toujours dotée de la technologie exclusive et brevetée de l’échangeur coaxial, plus résistant au gel et à l’encrassement qu’un échangeur à plaques classique. Avec un volume tampon intégré, il n’est pas nécessaire d’installer un ballon tampon ou de réaliser du découplage dans la plupart des cas**. Ce qui permet de bénéficier jusqu’à 1 000€ d’économies sur le devis et 4h à l’installation.