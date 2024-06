Jacob Delafon dévoile le WC lavant Seine, une véritable révolution inspirée des célèbres WC japonais.

Ce produit se distingue par des détails qui marquent une différence en termes de confort et d’hygiène.

Le premier atout du WC Seine est sans conteste son confort. Sur le côté de la cuvette, trois boutons permettent de déclencher et d’arrêter les jets nettoyants. Le jet oscillant permet un nettoyage en douceur sur toute la zone, et sa position ajustable s’adapte à l’anatomie de chaque utilisateur. De plus, il possède une douchette dame qui assure une hygiène corporelle impeccable. Les douchettes sont antibactériennes et possèdent une fonction de détartrage. Avant et après chaque usage, la douchette est systématiquement rincée.

La chasse d’eau se déclenche automatiquement trois secondes après que l’utilisateur s’est levé, assurant une propreté constante. La buse est amovible pour faciliter le nettoyage.

La touche finale : une veilleuse qui s’allume automatiquement en fonction de la luminosité ambiante, pour une utilisation aisée même dans l’obscurité.

En plus de son confort et de son hygiène optimale, le WC lavant Seine contribue à réduire la consommation de papier toilette. En moyenne, une personne utilise 15 kg de papier toilette par an. Sachant qu’un kilo de papier toilette nécessite 3 kg de bois et 300 litres d’eau, le WC lavant représente une solution plus responsable pour l’environnement.

Le WC lavant Seine de Jacob Delafon, dotée des ses fonctionnalités innovantes est le choix idéal pour ceux qui recherchent une hygiène parfaite et un confort optimal.