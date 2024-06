Découvrez le nouveau tapis Ultra de la gamme Aravis, soigneusement conçu pour répondre à tous vos besoins. Ce tapis d’accueil est conçu pour un nettoyage efficace par une aspiration par le dessus, éliminant le besoin d’enlever le tapis de sa fosse. Sa robustesse lui permet de supporter des charges roulantes jusqu’à deux tonnes. Sa construction assure une parfaite stabilité dimensionnelle, assurant qu’il conserve une surface plane et uniforme. Il est fabriqué sur mesure pour des formes simples ou complexes et peut être ajusté par découpe additionnelle directement sur site, sans risquer de couper un câble d’assemblage, offrant ainsi une grande flexibilité d’installation. Ce tapis propose une protection contre la saleté dans les zones soumises à un trafic intense. Avec une garantie de 5 ans. Réduisant les salissures et leur propagation sur les sols fréquemment utilisés. Maniable et enroulable, ce tapis offre une grande facilité d’entretien. Optez pour la qualité et la performance de nos solutions polyvalentes.

Le tapis Ultra est installé en pose encastrée, à l’intérieur ou à l’extérieur sous abri. Fabriqué en structure fermée avec des profilés en aluminium brut, il est disponible en différentes hauteurs de rail 10 – 13 – 18 mm pour s’adapter à la fosse prévue à cet effet. Et différents types d’inserts séchant, grattant ou grattant-séchant. Ces inserts textiles sont disponibles en plusieurs coloris. Sa fabrication en aluminium brut assemblé sur son support lui confère une très haute stabilité dimensionnelle ce qui permet d’éviter la formation de vague lors des passages de charges lourdes.

De plus, nous proposons toujours une livraison rapide en 8 jours ouvrés. Nos tapis répondent aux normes d’accessibilité pour les fauteuils roulants, qu’ils soient en pose encastrée ou équipés d’une rampe en pose rapportée. Comme les autres tapis ARAVIS, ces nouveaux tapis ULTRA sont fabriqués en France sur notre site de production de La Mure.

Référence Produit :

Aravis Ultra 10 :

Soft : 09 62 060

Reps : 09 62 020

Grattant/Séchant : 09 62 050

Aravis Ultra 13 :

Soft : 09 63 060

Reps : 09 63 020

Grattant/Séchant : 09 63 050

Aravis Ultra 18 :

Soft : 09 64 060

Reps : 09 64 020

Grattant/Séchant : 09 64 050

Pour obtenir plus d’informations et explorer les nombreux avantages de notre tapis Ultra, contribuant aux solutions idéales pour vos sols, nous vous encourageons à consulter notre Dinathèque 2024.

