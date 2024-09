Pompe à chaleur Air/Eau Big Aquarea T-CAP Série M au R290 : une solution révolutionnaire pour le résidentiel et le petit tertiaire

Cette PAC haute température, dotée de la technologie T-CAP brevetée par Panasonic, assure un maintien constant de la puissance calorifique jusqu'à une température extérieure de -20°C.

La gamme Big Aquarea Série M, qui offre des possibilités d'évolutivité avancées, est disponible en 20, 25 et 30 kW, et peut atteindre 300 kW en cascade pour une flexibilité optimale.

Cette exclusivité garantit le confort de l'utilisateur toute l'année et évite de surdimensionner l'installation, favorisant ainsi une réduction des coûts, un gain de temps pendant l'installation et des économies d'énergie. Son design moderne avec son unité extérieure de couleur gris anthracite et son fonctionnement silencieux lui permettent de s'intégrer parfaitement à son environnement ambiant. De dimensions compactes avec une faible empreinte au sol, elle intègre un compresseur Scroll Inverter à réinjection de gaz, de conception et de fabrication Panasonic, garantissant ainsi une sécurité de fonctionnement même dans des conditions extérieures extrêmes. Dotée d'options de réglages avancés pour permettre l’optimisation du contrôle du chauffage, le compresseur démarre en fonctionnement à charge partielle et, si nécessaire, augmente sa fréquence pour atteindre sa pleine puissance et répondre ainsi aux besoins de chauffage, de rafraîchissement ou d'ECS du bâtiment. Cette PAC garantit un départ d'eau de 75°C jusqu'à -15°C ce qui lui permet d'être compatible avec tous types d'émetteurs à eau.

Réversible de série, elle permet de répondre aux exigences du confort d'été. Grace à sa connectivité de série avec des fonctionnalités avancées, elle est facilement intégrable dans un système de GTB et se pilote à distance via l'application Panasonic Comfort Cloud ; un service puissant et intuitif permettant de contrôler où que l’on soit l’ensemble des fonctions de chauffage, de rafraîchissement et d’eau chaude sanitaire, y compris le suivi de la consommation d’énergie. Via l'application Panasonic Service Cloud, les professionnels peuvent de leur côté s’engager dans une maintenance prédictive et le réglage à distance du système afin de réagir rapidement à tout dysfonctionnement.

En résumé :

Réfrigérant naturel, le R290

Technologie T-CAP, brevetée par Panasonic pour un maintien de la capacité jusqu’à -20°C extérieur.

Départ d’eau jusqu’à 75°C à -15°C

Fonctionnement silencieux

Compresseur Scroll conçu et fabriqué par Panasonic

Contrôle et supervision avancée via les applications Panasonic Comfort Cloud et Aquarea Service Cloud

Fonctionnement jusqu’à -28°C extérieur.

Pour en savoir plus exit_to_app