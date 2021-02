Portakabin, acteur majeur de la construction modulaire en Europe, annonce avoir engagé des travaux d’envergure sur ses parcs techniques pour accompagner son développement en France. Le groupe, qui possède onze agences et cinq centres techniques répartis sur l’ensemble du territoire national, enregistre depuis plusieurs années une croissance importante de l’ordre de plus de 10% par an. C’est pour accompagner cette dynamique et anticiper de futurs recrutements que Portakabin a décidé d’investir pour agrandir ses parcs techniques et son centre de production de Crespin (59).

Une dynamique de croissance soutenue…

Portakabin a fait le choix de s’implanter dans les territoires, au plus près de ses clients, pour répondre efficacement à leurs besoins et le groupe voit sa stratégie récompensée : malgré la crise, les indicateurs sont au vert et l’entreprise poursuit sa croissance à un rythme soutenu : près de 10% par an pour un CA de 328 millions d’euros en 2019.

Avec ses onze agences, son usine d’assemblage et ses cinq centres techniques, Portakabin France possède l’un des maillages les plus importants du marché de la construction modulaire. Cette proximité avec les clients favorise une réponse au plus proche de leurs demandes dans un délai réduit jusqu’ à 50% par rapport aux chantiers de construction classiques.

… qui nécessite d’investir pour préparer l’avenir …

Pour accompagner son développement, Portakabin France a amorcé l’année dernière un processus d’extension de ses parcs techniques et son site industriel. Les travaux d’agrandissement ont ainsi démarré en 2019 sur le centre technique de Rennes (Orgères 53). Un second hangar technique et une seconde zone de stockage ont été ajoutés aux surfaces existantes ce qui élève à 2000 m² la surface couverte (bureaux et espaces techniques) et à 15.000 celle non couverte (zone de stockage) de la base bretonne.



Puis c’est sur le centre technique de Paris (Champdeuil 77) qu’ont été lancés des travaux fin 2020 pour déménager l’ancien site vers un espace plus vaste qui regroupera l’ensemble des équipes parisiennes actuellement réparties sur quatre sites différents. Le nouvel espace comprendra 941 m² de surface couverte (241 m² de bureaux et 700 m² d’espaces techniques) et 18 296 m² non couverts dédiés à la zone de stockage.



À Lille (Templemars et Vendeville 59), l’extension du site nordiste débutera au 1er semestre 2021 avec la création d’un second entrepôt à moins de 3 kilomètres du premier qui permettra de passer de 5 000 m² de surface technique à 14 000 m².



Par ailleurs, la création d’une troisième travée au sein de l’usine de Crespin est également en cours. Cet agrandissement permettra de préparer, en condition d’usine, les particularités spécifiques à chaque client utilisateur ; pose de moquettes, climatiseurs, systèmes d’alarme etc. C’est sur ce site industriel que sont assemblés et préparés les modules dans le plus grand respect des conditions de maîtrise de la qualité (certification ISO 9001), de la sécurité (certification OSHAS18001) et de l’environnement (certification ISO 14001).

… et qui se traduit par une augmentation des effectifs

La croissance de Portakabin en France, soutenue par l’extension de ses parcs techniques et de son centre de production de Crespin, s’accompagne nécessairement d’un besoin accru de personnel qualifié. L’entreprise recrute actuellement pour une vingtaine de postes des profils variés allant de la technique (plombier, électricien, menuisier) à la supply chain en passant par l’ingénierie et la coordination de chantier ou encore la sécurité.



« Nous sommes convaincus que le marché du modulaire n’en est qu’à ses prémisses en France. Les chiffres de Portakabin parlent d’eux-mêmes, et ce en dépit du contexte général de crise économique que traverse le pays. Nous avons donc souhaité donner les moyens à l’entreprise et à ses équipes de se développer dans les meilleures conditions afin d’être en mesure de répondre toujours plus efficacement aux besoins des clients sur l’ensemble du territoire. » commente Cyril Petit-Masquelier, Président de Portakabin France.