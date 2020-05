L’offre en matière de portes de garage est très vaste. Pour aider vos clients à faire un choix judicieux au moment de rénover leur porte de garage, vous pouvez leur présenter les atouts des différentes options du marché. En fonction de leur besoin et de leur budget, vous pourrez ainsi les aiguiller vers le bon produit.

Les encourager à préciser leurs besoins

Pour aider vos clients à se décider, encouragez-les à vous communiquer clairement la réalité de l’utilisation qu’ils ont de leur porte de garage. Pour cela, vous pouvez leur poser plusieurs questions fonctionnelles :

De quelle place disposent-ils pour ouvrir et fermer la porte ? Tous les murs du garage doivent-ils pouvoir être occupés ?

À quelle fréquence la porte sera-t-elle ouverte et fermée ?

Quel est l’usage du garage ? A-t-il besoin d’être bien isolé thermiquement ?

Quelle est la taille du véhicule qui doit pouvoir passer par la porte ?

En fonction de leurs réponses et de vos propres observations, vous pourrez les orienter vers différentes portes de garage : par exemple, s’ils veulent pouvoir rentrer chez eux à pied par le garage, l’inclusion d’un portillon pourrait être intéressante. Si le garage leur sert également d’annexe pour du stockage ou des tâches de buanderie, un hublot pour la lumière et une porte bien isolée seront incontournables. S’ils comptent faire entrer et sortir leur voiture du garage sur une base quotidienne, vous devriez aussi leur recommander d’installer un système de motorisation.

Leur présenter les différents modèles

Les particuliers ne sont pas toujours au fait de la richesse de l’offre en matière de porte de garage. Vous pouvez leur présenter rapidement les différentes sortes de portes qui existent, afin qu’ils puissent avoir une vue d’ensemble du marché :

Les portes de garage basculantes, qui peuvent être soulevées et positionnées à l’horizontal au niveau du plafond (il n’est pas obligatoire d’y associer un rail)

Les portes de garage à enroulement, qui fonctionnent comme un volet roulant et ne prennent que très peu de place (elles sont donc très pratiques si vos clients veulent maximiser l’espace intérieur de leur garage)

Les portes de garage pliantes qui sont composées de plusieurs panneaux verticaux et peuvent être repliées sur ellesmêmes

Les portes de garage coulissantes latérales (appelées aussi portes sectionnelles), qui sont composées de plusieurs panneaux verticaux articulés et s’ouvrent en coulissant sur des rails le long d’un des murs de côté (attention, ces portes ne peuvent pas être motorisées)

Les portes de garage battantes, qui s’ouvrent comme un portail (elles demandent donc que vos clients aient beaucoup d’espace devant leur garage)

Les portes de garage sectionnelles verticales sont très populaires et pourraient plaire à vos clients (elles ne prennent pas beaucoup de place et son faciles à motoriser).

N’oubliez pas de proposer à vos clients de motoriser leur porte de garage. Une porte motorisée représentera pour eux un véritable gain de confort et de praticité au quotidien. Vous pouvez leur présenter les trois principales options qui s’offrent à eux :

La motorisation à bras articulés (qui ne convient que pour les portes battantes)

La motorisation intégrée (qui convient pour les portes basculantes ou sectionnelles)

La motorisation déportée (qui est adaptée aux portes sectionnelles et basculantes).

C’est principalement la place dont ils disposent qui devra guider leur choix : une motorisation intégrée est bien plus compacte qu’une motorisation déportée.

Les aider à choisir les options adaptées

Pour le choix du matériau de leur nouvelle porte de garage, vos clients ont tout à gagner à choisir un matériau durable et résistant. L’isolation est également un critère de choix. Pour une isolation thermique maximale, ils pourront opter pour une porte en métal isolée par de la mousse en polyuréthane (c’est le cas sur la plupart des portes métalliques) ou pour une porte de garage classée A. Si leurs besoins en isolation sont moins importants, une porte classée D ou E suffira.



Les performances sont importantes, mais le design aussi. Bois, aluminium, PVC acier : les nombreux matériaux disponibles peuvent également faire l’objet de finitions variées (rainures, hublots, textures, couleurs, etc.). C’est en priorité le budget et les goûts de vos clients qui vous permettront de les orienter. C’est une occasion pour vous d’ajouter de la valeur au chantier, tout en respectant les contraintes budgétaires de votre client. Bien amenées et solidement étayées grâce à une offre complète et riche, les options sont un facteur clef pour amener votre client à faire bouger son budget initial. Pensez à bien distinguer ces options dans votre devis, pour qu’il conserve son caractère attractif.



Pour trouver la porte de garage idéale pour vos clients lors de leurs travaux de rénovation, rendez-vous chez Mister Menuiserie

