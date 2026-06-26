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Portes intérieures SMARTLINE JELD-WEN : ouvrez la porte aux nouvelles tendances!

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Publié le 26 juin 2026
Une offre de portes décoratives totalement repensée qui joue la carte du design sans compliquer la pose.

Des lignes simples, un style affirmé, une installation sans détour… ne choisissez pas entre esthétique et efficacité et gagnez sur les deux tableaux.

Avec SMARTLINE, JELD-WEN a fait le choix d’une approche simple et structurée.

Plutôt qu’une multiplication de références, la gamme repose sur une organisation claire autour de familles décoratives bien identifiées, permettant aux professionnels de s’orienter rapidement selon les projets, les ambiances et les usages.

 

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