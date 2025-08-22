Portes et cloisons vitrées JELD-WEN : lumière et confort

Conformes à l’article R4223-3 du Code du travail, nos portes largement vitrées permettent de maximiser l’apport de lumière naturelle dans les locaux professionnels, tout en réduisant le recours à l’éclairage artificiel. Résultat : un environnement de travail plus agréable, des économies d’énergie et un bilan carbone amélioré.

Pensées pour s’adapter à tous les projets, en neuf comme en rénovation, nos portes et nos cloisons vitrées offrent une modularité optimale. Elles permettent de structurer les espaces selon les besoins, jouer avec les volumes et les optimiser tout en créant une sensation d’ouverture et de fluidité. Leur mise en œuvre est simple, rapide et propre, et leur intégration dans l’environnement existant est discrète et élégante.

Nos portes et cloisons vitrées garantissent la confidentialité des échanges grâce à des performances acoustiques allant de 32 dB à 36 dB pour les portes et de 35 dB à 40 dB pour les cloisons, et selon les modèles.

Côté sécurité, elles répondent aux exigences les plus strictes en matière de résistance au feu, avec des modèles certifiés EI30 et EI60, y compris des versions DAS EI30 Simple Action, conçues pour faciliter l’évacuation en cas d’incendie.

Avec cette gamme, JELD-WEN propose une solution complète, esthétique et performante, au service de l’aménagement intérieur des bureaux, administrations, établissements culturels ou sportifs.

Pour en savoir plus exit_to_app