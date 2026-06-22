Paris Builders Show : l'événement de ceux qui construisent
- Batimat, le multi-spécialiste du bâtiment
- Interclima, le génie climatique innovant et durable
- Idéobain, des salles de bains inspirantes, design et durables
- Renodays, le forum de la rénovation globale et performante
→ 28 septembre - 1er octobre, Paris Expo - Porte de Versailles.
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