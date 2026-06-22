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Paris Builders Show : l'événement de ceux qui construisent

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Publié le 22 juin 2026
Le seul événement international en France avec la plus grande profondeur de segments, qui fédère toute la filière du bâtiment et de la construction, crée des liens durables, éclaire les tendances et soutient les innovations, pour construire collectivement l’avenir du secteur.
  • Batimat, le multi-spécialiste du bâtiment
  • Interclima, le génie climatique innovant et durable
  • Idéobain, des salles de bains inspirantes, design et durables
  • Renodays, le forum de la rénovation globale et performante

→ 28 septembre - 1er octobre, Paris Expo - Porte de Versailles.

 

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