Blocs-portes avec ferme-porte encastré MULTIGENIUS : l'invisibilité qui change tout !

Une fermeture... qui ne se voit pas

Le ferme-porte encastré disparaît dans le vantail tandis que sa glissière s’intègre à l’huisserie : porte fermée, aucun accessoire n’est visible ; porte ouverte, seul le bras de fonctionnement apparaît.

Résultat : des circulations plus sobres, une harmonie visuelle préservée et moins d’éléments exposés aux chocs ou aux dégradations.

Des détails invisibles... qui font toute la différence

Le ferme-porte encastré MULTIGENIUS est disponible en 1 vantail et en 2 vantaux (égaux ou tiercés), sur huisseries bois, en versions Non Feu, Feu EI30 et DAS (dispositifs actionnés de sécurité).

En version DAS, le Multigenius conserve cette logique d’invisibilité même dans les situations complexes : les systèmes d’asservissement — habituellement volumineux et en applique — sont eux aussi encastrés dans la traverse de l’huisserie, préservant un niveau d’esthétique équivalent à celui des portes standard.

En configuration 2 vantaux, les verrous sont également intégrés dans le chant des portes, assurant une façade parfaitement lisse et alignée.

Nul besoin d'être visible pour être remarquable !

JELD-WEN a pris le parti d’intégrer les joints intumescents directement à l’intérieur du vantail de ses solutions EI30. Ainsi, ils passent complètement inaperçus tout en atteignant la performance Feu attendue.

Les bénéfices clés pour les prescripteurs et les installateurs

DESIGN 100 % INVISIBLE & ESTHÉTIQUE : aspect minimaliste sans accessoire apparent, idéal pour les espaces premium.

: aspect minimaliste sans accessoire apparent, idéal pour les espaces premium. 100 % PRÊT À POSER : quincailleries pré montées en usine, sans réhausse à prévoir ; pose plus rapide et sans surprise en chantier.

: quincailleries ; pose plus rapide et sans surprise en chantier. DURABILITÉ & PROTECTION : mécanismes inaccessibles et protégés (plaque de propreté côté glissière), limitant l’usure et les actes de vandalisme.

: mécanismes (plaque de propreté côté glissière), limitant l’usure et les actes de vandalisme. POLYVALENCE TECHNIQUE : large éventail d’usages en Non Feu , EI30 et DAS en simple , École Maternelle et Largement Vitrée selon configuration.

: large éventail d’usages en , et en , École Maternelle et Largement Vitrée selon configuration. CONFORT ACOUSTIQUE MAÎTRISÉ : résultats d’essais confirmant le maintien des performances acoustiques du bloc porte (jusqu’à 0 à +1 dB R a selon configurations).

Les marchés adressés

Par sa discrétion et sa polyvalence, les blocs-portes avec ferme-porte encastré MULTIGENIUS répondent particulièrement aux attentes de :

Bureaux et tertiaire : halls, plateaux et salles de réunion où la continuité visuelle prime.

: halls, plateaux et salles de réunion où la continuité visuelle prime. Établissements recevant du public (ERP) nécessitant des versions DAS (circulations, issues, compartimentage).

nécessitant des versions DAS (circulations, issues, compartimentage). Éducation , dont écoles maternelles , pour conjuguer sécurité, résistance et esthétique.

, dont , pour conjuguer sécurité, résistance et esthétique. Espaces largement vitrés et zones premium (showrooms, hôtellerie de standing, médiathèques, etc.) où l’on refuse le compromis entre design et conformité.

« Avec ces solutions de ferme-porte encastré MULTIGENIUS dans nos blocs-portes techniques, nous rendons enfin invisibles des équipements qui, hier encore, dictaient l’esthétique des circulations. Les prescripteurs n’ont plus à choisir entre design, performance et conformité : ils ont désormais les trois en prêts à poser», explique Anne Renon, directrice Marketing et Produits.

