Lancement du site Anelec by Madicob

Fabricant certifié NF, Anelec conçoit, produit et commercialise une gamme de matériels pour la sécurité incendie. Dotée d'un savoir-faire en détection incendie, sprinkleur, DAD et désenfumage, Anelec est la solution pour la détection incendie et sprinklage des bâtiments. Depuis quelques années, la société Anelec produit à Saint-Ouen-l’Aumone. La sortie du nouveau site internet e-commerce constitue une nouvelle étape de son développement.

Depuis sa création en 1979, Anelec imagine et commercialise une gamme de matériels pour la détection et la sécurité incendie. Le perfectionnement de la gamme permet aujourd’hui de répondre à l’ensemble d’une installation incendie. Pour chaque projet, les ingénieurs étudient et préconisent un équipement complet pour le dimensionnement des installations.

En 2019, Madicob, société spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de sécurité incendie et de désenfumage naturel, reprend les activités de la gamme Anelec avec un déménagement dans ses ateliers du Val d’Oise : Anelec acquière une licence d’exploitation pour produire sur le site de Saint-Ouen-l’Aumône et peut commercialiser en exclusivité les produits de sa marque.

Via Anelec, Madicob consolide son offre de produits et creuse le sillon de sa stratégie d’acteur leader de la protection incendie sur le marché national et international, à partir d'une production locale.

Ce qui différencie Anelec de ses concurrents ? Son bureau d’étude interne qui améliore et développe sans cesse des solutions adaptées avec des composants nouvelles générations. En 2021, l’ensemble des produits Anelec développé par ce bureau sont disponibles sur un nouveau site internet.

Sur anelec.fr, professionnels et particuliers peuvent se fournir en matériel de protection (équipements optimisés pour une excellente protection contre tous les risques d’incendie) et de prévention pour assurer la détection des incendies : tableau de désenfumage, centrale de désenfumage, tableau incendie, tableau répéteur…



Pour continuer à suivre l’actualité de l’entreprise, contactez-nous