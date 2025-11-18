ConnexionS'abonner
Pose à Pureau Horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade

Publié le 18 novembre 2025

Découvrez la pose à pureau horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral, une technique qui apporte une esthétique moderne et épurée à vos toitures et façades.

En disposant les ardoises horizontalement, cette méthode crée un design contemporain, avec un recouvrement double en quinconce et sans fixation apparente pour un rendu harmonieux et soigné.

Que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation, la pose à pureau horizontal s’adapte à tous vos projets architecturaux, offrant une combinaison parfaite entre durabilité et inspiration esthétique.

Avec Cedral, optez pour des ardoises durables et performantes, idéales pour créer des façades et toitures uniques.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

 

