Pose à Pureau Horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Publié le 18 novembre 2025
En disposant les ardoises horizontalement, cette méthode crée un design contemporain, avec un recouvrement double en quinconce et sans fixation apparente pour un rendu harmonieux et soigné.
Que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation, la pose à pureau horizontal s’adapte à tous vos projets architecturaux, offrant une combinaison parfaite entre durabilité et inspiration esthétique.
Avec Cedral, optez pour des ardoises durables et performantes, idéales pour créer des façades et toitures uniques.
Pour en savoir plus exit_to_app
Hausse des frais de notaire : les primo-accédants et le neuf pas concernés
Rétropédalage du gouvernement. Après avoir annoncé son souhait d’augmenter les droits de mutation – aussi improprement appelés « frais de notaire » – le Premier ministre semble avoir écouté les craintes...
Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade
Découvrez la pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode innovante qui apporte un style moderne et épuré à vos façades.
Pose à claire-voie des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Découvrez la pose à claire-voie des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode qui confère une allure moderne et élégante à vos toitures et façades.
Le quartier monégasque Mareterra fait exploser les compteurs immobiliers
Les luxueux logements du quartier de Mareterra, gagnés sur la mer à Monaco et livrés fin 2024, ont fait exploser les compteurs du marché immobilier du neuf dans la principauté, où l’ancien n’a pas non...