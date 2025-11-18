Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade
Publié le 18 novembre 2025
Avec cette technique, les ardoises sont posées horizontalement, directement sur une ossature verticale. Les rangs supérieurs chevauchent les rangs inférieurs, sans recouvrement latéral, créant un design structuré, parfait pour des projets contemporains.
Que ce soit pour une rénovation ou une construction, la pose à cassette allie élégance et durabilité. Facile à entretenir, elle permet de personnaliser vos façades tout en offrant une protection optimale contre les intempéries.
Les ardoises Cedral en fibres-ciment sont le choix idéal pour des projets mêlant design, performance et inspiration, transformant vos façades en réalisations architecturales.
Pour en savoir plus exit_to_app
Hausse des frais de notaire : les primo-accédants et le neuf pas concernés
Rétropédalage du gouvernement. Après avoir annoncé son souhait d’augmenter les droits de mutation – aussi improprement appelés « frais de notaire » – le Premier ministre semble avoir écouté les craintes...
Pose à Pureau Horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Découvrez la pose à pureau horizontal des ardoises en fibres-ciment Cedral, une technique qui apporte une esthétique moderne et épurée à vos toitures et façades.
Pose à claire-voie des ardoises en fibres-ciment Cedral pour toiture et façade
Découvrez la pose à claire-voie des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode qui confère une allure moderne et élégante à vos toitures et façades.
Le quartier monégasque Mareterra fait exploser les compteurs immobiliers
Les luxueux logements du quartier de Mareterra, gagnés sur la mer à Monaco et livrés fin 2024, ont fait exploser les compteurs du marché immobilier du neuf dans la principauté, où l’ancien n’a pas non...