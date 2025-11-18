Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade

Avec cette technique, les ardoises sont posées horizontalement, directement sur une ossature verticale. Les rangs supérieurs chevauchent les rangs inférieurs, sans recouvrement latéral, créant un design structuré, parfait pour des projets contemporains.

Que ce soit pour une rénovation ou une construction, la pose à cassette allie élégance et durabilité. Facile à entretenir, elle permet de personnaliser vos façades tout en offrant une protection optimale contre les intempéries.

Les ardoises Cedral en fibres-ciment sont le choix idéal pour des projets mêlant design, performance et inspiration, transformant vos façades en réalisations architecturales.

