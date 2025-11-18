ConnexionS'abonner
Fermer

Pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral pour façade

Partager la vidéo
Vidéo

Publié le 18 novembre 2025

Découvrez la pose à cassette des ardoises en fibres-ciment Cedral, une méthode innovante qui apporte un style moderne et épuré à vos façades.

Avec cette technique, les ardoises sont posées horizontalement, directement sur une ossature verticale. Les rangs supérieurs chevauchent les rangs inférieurs, sans recouvrement latéral, créant un design structuré, parfait pour des projets contemporains.

Que ce soit pour une rénovation ou une construction, la pose à cassette allie élégance et durabilité. Facile à entretenir, elle permet de personnaliser vos façades tout en offrant une protection optimale contre les intempéries.

Les ardoises Cedral en fibres-ciment sont le choix idéal pour des projets mêlant design, performance et inspiration, transformant vos façades en réalisations architecturales.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

 

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
Cedral - Batiweb

Cedral – Solutions durables pour toitures et façades Avec Cedral, l’ardoise et...

2 rue Charles Edouard Jeanneret
78306 Poissy Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.