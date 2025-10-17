Effy est le 1er spécialiste de la rénovation énergétique.



Analyse des besoins, réalisation des travaux par des artisans sélectionnés, obtentions d’aides financières. Depuis plus de 10 ans, nous rendons les travaux de rénovation énergétique plus simples, plus sûrs et moins onéreux.



Nos sites reçoivent plus de 5 millions de visiteurs uniques par an. Une centaine de conseillers en rénovation énergétique accompagnent gratuitement près de 500.000 personnes chaque année.



Effy sélectionne et agrée ses partenaires locaux certifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Nous en comptons aujourd’hui plus de 2000 avec qui nous réalisons et accompagnons plus 100 000 chantiers par an.



Nous facilitons chaque étape de la rénovation énergétique et permettons aux particuliers et aux professionnels d’économiser du temps, de l’argent et de l’énergie.



Effy en quelques chiffres :

93 % de clients satisfaits et plus de 5 millions de visiteurs sur nos sites.

+ de 2000 artisans RGE partenaires rigoureusement sélectionnés

+ de 10 ans d’expérience dans la rénovation énergétique.

+ de 100 000 familles accompagnées chaque année dans leur travaux de rénovation.

+ de 200 collaborateurs dédiés à la réalisation de vos projets.

+ de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019.