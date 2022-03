Pour répondre à vos besoins d’accessibilité et PMR, Jacob Delafon vous propose des receveurs extraplats sans ressaut

Article 1er de l’arrêté du 11/09/2020 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction : ‘‘Pour répondre aux exigences…, une zone de douche accessible correspond à un volume d’une surface rectangulaire de dimensions minimales 0,90 m x 1,20 m et d’une hauteur minimale de 1,80 m. Cette zone est accessible sans ressaut par un espace d’usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.’’

Dans le cadre de cette réglementation Jacob Delafon vous propose 3 receveurs « Zéro réseaux » Conformes à la législation ERP et logements neufs 2021.



Receveur AEROBLOC : extraplat certifié NF, fabriqué en France. Produit avec plus de 50 % de matières recyclées (PET). Jusqu’à 83 bouteilles recyclées pour un receveur de 90 x 140 cm.

Ultra léger mais ultra robuste et pratique grâce à son fond plat et plein sans décaissement autour de la bonde 3 installations possibles : encastrée, posée ou surélevée.



Receveur SINGULIER : Fabriqués en Neoroc, les receveurs Singulier allient design, élégance et robustesse pour une douche épurée et sans contrainte d’accessibilité. Matière aspect ardoise mate antidérapant PN12.

Poids allégé de 30% environ par rapport aux receveurs en gel coat standards, fond plat et lisse, sans décaissement autour de la bonde et redécoupable à la disqueuse.



Receveur SURFACE : extraplat avec seulement 3 cm d’épaisseur. Son vidage est à l’italienne : le capot en inox brossé est affleurant. Réalisés en Neoquatz, un matériau unique constitué de résine et de poudre de quartz, texturé ardoise et teinté dans la masse.

Redécoupable à la disqueuse diamant. Antidérapant PN24-classe C, excellent niveau d’adhérence.

