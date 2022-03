RE2020 : les experts ROCKWOOL décryptent la nouvelle réglementation environnementale à travers des vidéos pédagogiques

Succédant à la RT 2012, la Réglementation Environnementale 2020, entrée en vigueur au 1er janvier, intègre désormais l’analyse du cycle de vie du bâtiment et notamment son bilan carbone, en complément de l’amélioration du confort et de la réduction des consommations énergétiques du bâtiment. Le secteur du bâtiment qui représente 46% de la consommation énergétique nationale et 19% des émissions de gaz à effet de serre se doit ainsi de participer à l’effort de lutte contre le réchauffement climatique en réduisant ses consommations d’énergies.

Une démarche déjà initiée depuis de nombreuses années par ROCKWOOL, leader mondial des solutions en laine de roche, à travers ses process de décarbonation notamment grâce aux évolutions progressives de ses lignes de production vers des fours électriques performants et moins émetteurs de CO 2 . Cette démarche est complétée par son service de recyclage des déchets de chantiers Rockcycle qui permet de réduire l’utilisation de ressources et donc l’impact environnemental de la laine de roche.



De plus, la laine de roche est un isolant naturel et durable dont les performances thermiques permettent de réduire les dépenses énergétiques des bâtiments et donc les émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant également des performances acoustiques et de protection contre l'incendie.

De la pédagogie pour mieux comprendre les enjeux de la RE2020

La réglementation RE 2020 s’applique aux maisons individuelles et logements collectifs depuis le 1er janvier. Elle sera appliquée pour les bureaux et bâtiments d’enseignement primaire et secondaire dès le moins de juillet. Quant aux bâtiments tertiaires (EHPAD, commerces, gymnases, restaurants…), constructions provisoires et extensions, la mise en application est programmée à partir de 2023.



Dans ce contexte, afin de familiariser l’ensemble de son écosystème à la RE2020 - artisans, clients et particuliers - ROCKWOOL a imaginé une série de 7 vidéos « l’instant ROCKWOOL – tout sur la RE2020 ». Animées par ses experts Julien Molinier Expert Performance Energie ROCWOOL France et Vincent Marcolla, Chef de produit ROCKWOOL France, qui expliquent à travers des séquences concises et pédagogiques les enjeux de cette nouvelle réglementation, les différences avec la RT 2012 et le fonctionnement des indicateurs de performance énergétique et environnementale qui seront mis en œuvre. Les experts de ROCKWOOL prodiguent également des conseils pour les maisons individuelles en termes de niveaux d’isolation et apportent des premiers retours d’expériences de cas d’études, à travers des cas réalistes.

Trois objectifs principaux de résultats pour la RE 2020 auxquels répondent les solutions ROCKWOOL

Donner la priorité à la sobriété énergétique : les solutions en laine de roche permettent d’atteindre des hauts niveaux de performance thermique des bâtiments et donc la réduction des gaz à effet de serre générés par les consommations énergétiques de ces derniers.

: les solutions en laine de roche permettent d’atteindre des hauts niveaux de performance thermique des bâtiments et donc la réduction des gaz à effet de serre générés par les consommations énergétiques de ces derniers. Diminuer l’impact carbone des énergies et de la construction des bâtiments : c’est le cas chez ROCKWOOL qui œuvre pour une meilleure performance énergétique des process et leur décarbonation notamment en faisant évoluer progressivement ses lignes de production vers des fours électriques performant et moins générateurs de CO 2 .

: c’est le cas chez ROCKWOOL qui œuvre pour une meilleure performance énergétique des process et leur décarbonation notamment en faisant évoluer progressivement ses lignes de production vers des fours électriques performant et moins générateurs de CO . Garantir le confort thermique des bâtiments en cas de forte chaleur : à ce titre ROCKWOOL propose une large palette de solutions participant à l’amélioration du confort d’été dans les bâtiments tout en innovant constamment pour valoriser la robustesse et durabilité des performances des produits dans le temps.

Outre ce dispositif diffusé sur le site internet rockwool.fr et les réseaux sociaux de ROCKWOOL France youtube -Twitter et Linkedin – un service d’assistance téléphonique est à disposition des professionnels pour tout avis technique ou question de mise en œuvre.

