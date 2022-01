Plus pratique, plus esthétique et plus rapide à mettre en œuvre : découvrez le nouveau système de ventilation linéaire RHEINZINK

Permettre de réaliser sans encombre les relevés de finition tout en assurant esthétique et fonctionnalité, c'est ce que vous propose le tout nouveau système de ventilation linéaire RHEINZINK innovant. Les systèmes de fixation ont été totalement repensés pour permettre une mise en œuvre rapide et simple sur le chantier.

Le système de ventilation linéaire RHEINZINK se compose de :

la bande d’égout ventilé

le faîtage ventilé (double pente, monopente, monopente contre mur)

Le design des profilés et des pattes de fixation a été étudié pour une mise en œuvre simple et rapide sur le chantier. La bande d’égout ventilé se fixe par clipsage dans une patte 2 en 1. Cette dernière assure un maintien optimal en partie basse et en partie haute. La position et la forme des ouïes de ventilation ont également été repensées pour permettre un meilleur emboîtement au niveau des raccords sans nuire à la ventilation de la toiture.



Les faîtages ventilés se décomposent en 4 parties : un corps en acier galvanisé, des pattes de fixation, des capots de finition et des profilés d’agrafage UDS. Leur conception a été étudiée pour permettre la réalisation sans encombre des relevés de tête des bacs de couverture. Même les finitions en joint debout couché relevé peuvent être aisément effectuées. Il en résulte une mise en œuvre rapide et simple sur les chantiers.

Les bandes d’égout ventilé ainsi que les faîtages ventilés sont disponibles dans tous les aspects de surface RHEINZINK. Les profilés d’agrafage UDS sont coordonnés aux capots de finition pour effectuer rapidement des raccords étanches et discrets. La forme des capots de finition des faîtages ventilés a été repensée pour une intégration plus harmonieuse sur la toiture. Avec les systèmes de ventilation linéaire RHEINZINK vous obtenez ainsi une couverture au rendu esthétique et uniforme.

