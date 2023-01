PRB nouveau nuancier joint : créer votre ambiance tendance !

La couleur fait partie de notre quotidien. Il existe des milliers de couleurs et il y a celles du moment. PRB lance ses nouvelles teintes de joints pour créer votre ambiance tendance.

Le carrelage revient à la mode et les joints se colorent pour un rendu vintage et résolument tendance. S’invitant des sols aux murs, de la cuisine à la salle de bain en passant par le salon, il offre une multitude de formats, de motifs, de textures et de finitions. Cette diversité, PRB s’en est inspiré pour structurer davantage la partie carrelée pour sa nouvelle gamme de joints.



En portant une attention particulière sur l’esthétique et la technique, PRB harmonise ses gammes de teintes de joints à votre style de vie. En ton sur ton pour un rendu uni, ou au contraire en jouant une couleur tranchée pour un contraste à part entière ! C’est le détail qui fait la différence et qui a inspiré les 28 teintes du nouveau nuancier PRB.



On retrouve ainsi des teintes discrètes destinées aux ambiances intemporelles et des couleurs pastel qui donnent un effet rafraîchissant et joyeux. Des références classiques aux couleurs tendances, ce nouveau nuancier PRB permet de répondre à tous les souhaits de personnalisation !



Début 2023, un nouvel outil accompagnera cette nouvelle gamme de joints : le nuancier échantillon. Il permettra de présenter aux clients toutes les teintes en un clin d’oeil.

