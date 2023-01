VMZINC® reçoit une 2ème médaille d'argent EcoVadis pour son engagement en matière de durabilité

L’objectif d’EcoVadis est de rendre les actions RSE mesurables, d'accroître la transparence auprès des clients et de stimuler les progrès. Son évaluation couvre 4 domaines : Environnement, Social et Droits de l’Homme, Éthique et Achats Responsables. À 4 points de la médaille d’Or, VMZINC® va multiplier ses actions, telles que l’optimisation des ressources (eau, énergie), pour atteindre le Top 5 % des entreprises dans sa catégorie qui performent le plus en termes de RSE.