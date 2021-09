PrescriBIM, le 1er outil en prescription plâtrerie et isolation du marché

ISOVER et Placo® lancent le premier outil du marché à proposer des solutions de plâtrerie et d’isolation 100% dédié aux architectes, économistes, bureaux d’études et entreprises. Ce logiciel innovant s’appuie sur l’expertise de Placo® et s’enrichit des produits et solutions ISOVER.

PrescriBIM se présente sous la forme d’un plug-in qui s’ouvre dans Revit pour une utilisation simple et rapide. En quelques clics, il propose toutes les informations nécessaires à la conception d’un projet en BIM.



Principal avantage ? Il permet un gain de temps par rapport à la recherche et au téléchargement d’objets dans une bibliothèque. Les fonctionnalités majeures de PrescriBIM sont : La sélection des propriétés souhaitées

La mise à disposition d’une bibliothèque d’objets, tant produits que solutions systèmes

La mise à jour des données en temps réel Des données fiables et actualisées en temps réel Directement relié à la base de donnée Placo ISOVER, PrescriBIM propose des produits et systèmes instantanément générés et délivrant une information précise, complète, fiable et à jour.



Dans le cas d’appels d’offre des marchés publics, PrescriBIM comporte une option cliquable « système générique », qui permet d’avoir des données disponibles sous un format générique.



PrescriBIM intègre l’ensemble des données techniques et performancielles indispensables pour mener à terme un projet complet en BIM. Ainsi, l’outil permet : de choisir le niveau de LOI (level of information) souhaité afin d’adapter au plus près les besoins et les phases du projet ;

de paramétrer les produits et systèmes en fonction des performances voulues, telles que la hauteur, la résistance aux chocs, l’acoustique ou le feu, etc PrescriBIM est l’outil complet qui rend l’information facilement accessible depuis une maquette numérique ! Pour en savoir plus exit_to_app