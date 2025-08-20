FRÉNÉHARD à ARTIBAT 2025 : l'innovation pour les pros du BTP
Couverture, bardage, isolation : venez découvrir nos dernières solutions innovantes conçues pour renforcer la sécurité, la performance et la durabilité de vos chantiers.
Où nous trouver ? Hall 10A – Stand E23.
Secteur Couverture – Bardage – Isolation (Pôle Gros OEuvre).
Nos équipes seront à votre écoute pour échanger sur vos projets et vous présenter nos nouveautés techniques et produits.
Bloquez la date dès maintenant : du 22 au 24 octobre 2025 à Rennes !
Envie de planifier un rendez-vous ou d’en savoir plus ? Contactez-nous dès aujourd’hui.
Quels défis logistiques et d'approvisionnement pour les entreprises du BTP ?
La logistique et la chaîne d'approvisionnement sont des éléments cruciaux pour le bon fonctionnement des projets de construction dans le secteur du BTP. Depuis la crise sanitaire,, le secteur du a connu...
FRENEHARD PLIAGE : 13 nouveaux profils disponibles
Frénéhard Pliage prend un nouvel essor avec l’ajout de 13 nouveaux profils sur son site. Un an après son lancement, la plateforme continue d'innover pour répondre aux besoins de ses clients.
Nouveau : le SAINT-LEZIN, outil multifonction pour ardoisiers
Frénéhard lance le SAINT-LEZIN, un outil breveté conçu pour répondre aux exigences des pros de l’ardoise, alliant précision, robustesse et innovation.
Travaux A69 : partisans comme opposants à l’autoroute se mobilisent…
Alors que la cour d’appel administrative de Toulouse doit bientôt décider de la reprise ou non du chantier de l’A69, la mobilisation continue du côté des deux camps. Côté partisans, on défend une reprise...