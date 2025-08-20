ConnexionS'abonner
FRÉNÉHARD à ARTIBAT 2025 : l'innovation pour les pros du BTP

Communiqué
Publié le 20 août 2025
FRÉNÉHARD vous donne rendez-vous au salon ARTIBAT 2025, du 22 au 24 octobre à Rennes, l’événement majeur des pros du bâtiment et des travaux publics.
Couverture, bardage, isolation : venez découvrir nos dernières solutions innovantes conçues pour renforcer la sécurité, la performance et la durabilité de vos chantiers.

Où nous trouver ? Hall 10A – Stand E23.

Secteur Couverture – Bardage – Isolation (Pôle Gros OEuvre).

Nos équipes seront à votre écoute pour échanger sur vos projets et vous présenter nos nouveautés techniques et produits.

Bloquez la date dès maintenant : du 22 au 24 octobre 2025 à Rennes !

Envie de planifier un rendez-vous ou d’en savoir plus ? Contactez-nous dès aujourd’hui.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

FRENEHARD - Batiweb

Depuis plus de 130 ans, nous concevons, fabriquons et commercialisons des accessoires métalliques...

Z.A. Les Bredollières
61300 Saint-Symphorien-des-Bruyères
France

Plus d'informations


