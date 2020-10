D’un ancien atelier attenant à une maison de village rénovée dans le Morbihan de type longère, s’est éveillé un lumineux jardin d’hiver défait de ses vétustes structures acier et poutres en bois. Transmuée en une verrière et un espace privilégié pour s’évader de l’intérieur, invitation au rêve et à la détente, cette réhabilitation contemporaine conserve l’existant souhaité par les propriétaires tout en accueillant les saisons dans un confort total. Le travail des volumes généreux propices à l’entrée de flots de lumière, et la hauteur de vue épousent l’esthétique recherchée avec la finesse de profilés aluminium venant remplacer l’acier.