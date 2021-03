Afin de promouvoir la notoriété de sa marque auprès du grand public, Profils Systèmes lance une campagne de communication à travers un film publicitaire de 20’’ et 4 mini films signés du réalisateur Jean-Marc Gosse, et orchestrés par l’agence de production Subconscient, l’agence média Anacrouse et l’équipe marketing de Profils Systèmes.

Le film 20’’ sera diffusé en sous forme de vidéo on line, en tv replay sur les sites mytf1.fr, My6.fr, France TV, en programmatique dès le 15 mars 2021, et sur tous les réseaux sociaux de la marque. Puis en sponsoring météo sur France 2 et France 3 régions dès le 29 mars prochain.



L’objectif ce cette campagne : faire découvrir la large gamme de produits Profils Systèmes, fenêtres, baies coulissantes, pergolas en aluminium… mettre en avant le design de ses produits, leur qualité, le sur-mesure… des produits minimalistes faisant entrer la lumière, et des produits pensés pour réduire les frontières entre intérieur et extérieur.



Le but de cette campagne est aussi d’inscrire les produits de la gamme Profils Systèmes dans un univers prémium mais accessible. Parce que le confort de vie est plus que jamais au coeur des préoccupations des français, la maison est désormais la valeur refuge.

C’est pourquoi le scénario met en scène une famille moderne et joyeuse dans une maison d’architecte au stylisme contemporain, signée de l’agence Lyonnaise Dank Architectes.

Construit à travers différentes scènes de vie, dans une ambiance familiale chaleureuse, de jeunes parents partagent des moments de vie et de complicité avec leurs enfants … Nous les voyons évoluer dans les différentes pièces et sur la terrasse de leur maison où les larges ouvertures des fenêtres, baies coulissantes, et la pergola baignent la maison de lumière naturelle…



« Je souhaite créer un film au rythme fluide et entrainant, avec des ruptures de rythme renforçant le sentiment de réalisme ; un film riche et vivant, qui plongera dans ces instantanés de vie. » Jean-Marc Gosse – Réalisateur.



Dans un rythme fluide et entrainant, les personnages sont vrais, le traité cinématographique est authentique et élégant, la lumière naturelle renforce le rendu réaliste de ces scènes de vie.

Un film frais et gai, une ambiance intime et chaleureuse… Ce film respire le bonheur et la sérénité. L’occasion pour la marque Profils Systèmes de s’inscrire dans le quotidien des français avec sa nouvelle signature : Profils Systèmes, l’Alu, la vie !



Visionnez le Making off ci-dessous :

