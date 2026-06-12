Profils Systèmes lance de nouveaux brise-vues orientables et une pergola vitrée

Des brise-vues orientables en aluminium pour maîtriser lumière, ventilation et intimité

Fabriqués à partir de lames en aluminium extrudé alliage 6060, matériau recyclable reconnu pour sa robustesse et sa longévité, les nouveaux brise-vues orientables offrent une gestion précise de la lumière naturelle, de la ventilation et de l’intimité.

Grâce à une commande manuelle par poignée, les lames peuvent être orientées de 0 à 90°, en position horizontale ou verticale. Cette modularité permet d’optimiser le confort extérieur selon les conditions climatiques :

ventilation naturelle renforcée lors des périodes de fortes chaleurs,

réduction des phénomènes de surchauffe,

filtration de la lumière pour créer une ambiance agréable,

protection contre les vents dominants et les pluies latérales,

préservation de l’intimité dans les jardins mitoyens ou les zones résidentielles denses.

Cette flexibilité transforme les pergolas aluminium, carports et gazébos en espaces de vie polyvalents et confortables tout au long de l’année.

Une solution sur mesure parfaitement intégrée aux réalisations Outdoor by Profils Systèmes

Réalisés sur mesure jusqu’à 1 500 mm de largeur et 2 500 mm de hauteur, les brise-vues orientables s’intègrent harmonieusement à l’ensemble des structures Outdoor by Profils Systèmes.

Ils sont disponibles dans les collections exclusives du fabricant :

Éclats Bruts ® ,

, Terra Cigala ® ,

, Terre de Matières ® ,

, Profils Color®.

Leur finition bénéficie d’un laquage Classe 2 garantissant une excellente résistance aux UV et une tenue des couleurs certifiée pendant 25 ans.

Pergola Wallis&Outdoor® vitrée : une nouvelle approche du confort extérieur

Profils Systèmes dévoile également sa nouvelle pergola Wallis&Outdoor® vitrée, une solution qui conjugue luminosité naturelle, protection et personnalisation.

Pensée pour les projets résidentiels comme tertiaires, cette pergola aluminium maximise les apports de lumière grâce à sa toiture transparente tout en protégeant efficacement contre les intempéries et les rayonnements UV.

Sa structure aux lignes épurées repose sur des poteaux de 105 x 105 mm ou 135 x 135 mm et intègre une visserie totalement invisible pour un rendu esthétique particulièrement soigné.

Plusieurs configurations de toiture pour répondre à tous les besoins

La pergola Wallis&Outdoor® vitrée est proposée avec :

un vitrage feuilleté 44.2 ou 66.2,

plusieurs niveaux de teinte pour moduler la luminosité,

un remplissage en polycarbonate de 16 mm.

Cette diversité de configurations permet d’ajuster les performances thermiques, visuelles et acoustiques selon les attentes du projet. Le polycarbonate offre notamment une meilleure atténuation du bruit des précipitations.

La toiture bénéficie d’une pente de 5 % assurant une évacuation optimale des eaux pluviales. Les descentes d’eau sont intégrées directement dans le poteau choisi afin de préserver l’esthétique globale de l’installation.

Une pergola aluminium grand format adaptée aux projets résidentiels et tertiaires

Avec des dimensions pouvant atteindre 6,50 mètres de largeur, 4 mètres de profondeur et jusqu’à 3 mètres de hauteur, la pergola Wallis&Outdoor® vitrée répond aux besoins de nombreux projets d’aménagement extérieur.

Elle peut également être associée aux autres couvertures de la gamme Wallis&Outdoor®, qu’elles soient bioclimatiques ou rétractables, afin de créer des configurations hybrides sur mesure.

Comme l’ensemble des solutions Outdoor by Profils Systèmes, cette nouvelle pergola bénéficie des finitions exclusives du fabricant ainsi que d’un laquage haute durabilité garanti 25 ans.

Disponible à partir de septembre 2026, elle confirme la volonté de Profils Systèmes de proposer des solutions innovantes, durables et fabriquées en France pour valoriser les espaces extérieurs tout au long de l’année.

Pour en savoir plus exit_to_app