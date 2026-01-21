Podcast
Véranda : Profils Systèmes dévoile un livre blanc et un spot publicitaire

Publié le 21 janvier 2026, mis à jour le 22 janvier 2026 à 12h08

Spécialisé dans la fabrication de profilés aluminium, Profils Systèmes a dévoilé un spot publicitaire pour sa véranda aluminium Wallis.
Un nouveau spot publicitaire, un livre blanc didactique et une campagne Méta : Profils Systèmes se montre offensif en ce début d'année 2026. 

Le fabricant de profilés aluminium, installé dans l'Hérault depuis plus de 35 ans, veut ainsi « renforcer l'accompagnement de son réseau de partenaires sur le marché de la véranda aluminium »

La véranda Wallis à l'honneur

 

Le livre blanc, tout d'abord, « pose les bonnes questions avant de lancer son projet de véranda ». À travers une vingtaine de questions-réponses, Profils Systèmes propose aux particuliers d'identifier les bases réglementaires, les critères clés de conception, les fondamentaux du confort et de la performance. 

En ce qui concerne le spot publicitaire, long de 15 secondes, il met en avant les atouts de la véranda aluminium Wallis. Selon Profils Systèmes, ce modèle de véranda permet d'allier « design, confort, durabilité et isolation thermique performante ».

