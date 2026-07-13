BATIMAT 2026 : Profils Systèmes révèle en avant-première une sélection de ses nouveautés

Profils Systèmes prépare BATIMAT 2026 avec plusieurs nouveautés

À l'occasion de BATIMAT 2026, Profils Systèmes confirme sa dynamique d'innovation en dévoilant en avant-première plusieurs solutions qui seront exposées lors du salon. L'entreprise présentera notamment deux nouveautés majeures destinées à enrichir son offre en menuiserie aluminium.

La première, Trinidad® Hurricane, est une jalousie développée pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires applicables dans les territoires ultramarins exposés aux risques cycloniques. Cette solution vise à renforcer la sécurité des bâtiments tout en conservant les qualités de ventilation naturelle propres à ce type d'équipement.

Autre lancement attendu : Cuzco® Fusion, présentée comme la première gamme de menuiseries à frappe hybride associant aluminium et PVC. Cette innovation entend conjuguer les performances thermiques du PVC avec les qualités esthétiques et la robustesse de l'aluminium.

Pergolas, brise-vues et accessoires complètent l'offre

Ces nouveautés seront accompagnées d'autres solutions illustrant la diversité des savoir-faire de Profils Systèmes. Les visiteurs pourront notamment découvrir la pergola bioclimatique Wallis&Outdoor® by Dank Architectes, proposée dans la finition Copper issue de la collection Éclats Bruts®, ainsi que des brise-vues orientables, une pergola Wallis&Outdoor® vitrée et la nouvelle gamme de poignées Canberra®.

À travers cette sélection, le fabricant met en avant son expertise couvrant aussi bien la menuiserie aluminium que les aménagements extérieurs, les accessoires et les finitions décoratives.

Une stratégie d'innovation axée sur la performance et la personnalisation

Cette première présentation reflète la stratégie de développement de Profils Systèmes, structurée autour de quatre priorités : les performances techniques, la qualité architecturale, le confort d'utilisation et la personnalisation des solutions.

L'entreprise annonce également que d'autres nouveautés seront dévoilées directement pendant BATIMAT 2026. Un point presse est d'ores et déjà programmé le lundi 28 septembre à 16 heures, sur le stand C074.

À retrouver sur BATIMAT 2026 :

Hall 4

Stands C066 et C074.

Pour en savoir plus exit_to_app