Réduire les masses d'aluminium, maximiser la lumière, diversifier la personnalisation esthétique, s'adapter aux défis climatiques... Le stand de Profils Systèmes à Équipbaie refléte ses priorités.

Lorsque l'on arrive sur le stand de Profils Systèmes au salon Équipbaie du Paris Builders Show, la finition cuivrée domine dans les profilés aluminiums exposés.

« C'est assez tendance parmi les architectes, il y a une forte demande. On revient sur du marron, du cuivré, et c'est dans notre nouvelle gamme de laquage, Éclats Bruts Givré», nous confie Pascale Anselme, responsable de la communication et du marketing du fabricant.La première collection Éclats Bruts a été lancée en 2025 et complétée par la version Givré, « un peu sablée. C'est chaleureux », nous décrit Mme Anselme.

Personnaliser les configurations extérieures et intérieures

Au-delà du « chaleureux », le spécialiste des profils aluminium des menuiseries mise également sur le minimalisme. Par exemple, le modèle de frappe ultra-réduite Jaya voit la masse visible de noeud central s'amincir à 22 mm, contre 37 mm auparavant.

Le coulissant Cuzco Minimaliste tend à repousser les limites avec sa frappe ultra-réduite, réduisant les masses d'aluminium visibles (zéro sur les côtés et en haut, 5-8 mm en bas) pour donner un profilé avec moins de cadre et plus d'entrée de lumière naturelle. « Toujours pareil, le but, c'est qu'on ne voit que le noeud central », indique Guillaume Crouzet, responsable du bureau d'études de Profils Systèmes.

Frappe aluminium ultra-réduite Cuzco ©Virginie Kroun Frappe Fusion hybride, un avec coeur en PVC habillé d'aluminium ©Virginie Kroun Précédent Suivant

Toujours dans la gamme Cuzco, la porte coupe-feu FR65-716 a été dévoilée à l'occasion d'Équipbaie 2026. Elle est classée EI30, ce qui signifie qu'elle peut stopper les flammes, les fumées et la chaleur pendant 30 minutes. Elle s'adresse aux établissements recevant du public (écoles, hôpitaux, mairies, musées). Parmi ses autres caractéristiques techniques, la solution est disponible en un ou plusieurs vantaux et vante une « fabrication simplifiée grâce à l'utilisation d'un profilé unique pour le dormant et l'ouvrant ».

Pour ce modèle, Profils Systèmes a collaboré avec sa maison mère Corialis, comme pour le mur-rideau Tanagra, qui intègre un nouvel ouvrant parallèle de 3 mètres de haut et 1,5 mètre de large, pour capacité de charge de 200 kilogrammes. La finition aluminum-bois est un ajout dans la collection, afin de satisfaire des penchants esthétiques envers le bois naturel. Le mur-rideau est destiné à « toutes les façades vitrées », des bureaux aux immeubles de grande hauteur, souligne Guillaume Crouzet.

Place ensuite au portail Akita, présenté également au salon Equipbaie. La gamme propose des lames aluminium de 17 mm d'épaisseur, donnant une liberté de configurations : lames simples ou doubles, ajourées ou pleines, battants (avec ou sans traverse) ou coulissant (avec traverse), orientation verticale ou horizontale... Le tout assorti des piliers en aluminium déclinés à 105, 150, 180 et 230 mm et un large éventail de couleur, dont la nouvelle collection de textures givrées Éclats Bruts.

Pour l'intérieur, Profils Systèmes expose Indoor Factory, sa gamme de profilés aluminium, sans rupture de pont thermique, dédiée aux verrières intérieures sur mesure et inspirées des ateliers d'artiste. Trois types de châssis sont proposés : portes battantes, pivotantes ou coulissantes. « Vous pouvez faire des séparatifs, des petits boxs... », évoque le responsable du bureau d'études de Profils Systèmes. « On a aussi la validation en garde-corps. »

S'adapter aux conditions climatiques

La performance thermique s'affiche également sur le stand de Profils Systèmes, avec sa nouvelle gamme Fusion Hybride, constituée d'un cœur PVC habillé d'aluminium. D'un côté, le PVC tend à assurer une isolation thermique ( 1,2 W/m².K en double vitrage standard) et acoustique (jusqu'à 42 dB). L'aluminium sert à la rigidité structurelle, avec un vantail unique atteignant jusqu'à 2,30 m de hauteur et 1,20 m de largeur.

Pour les climats chauds, comme en Outre-mer, Profils Systèmes met de nouveau en avant le coulissant et sa frappe Dzao. La première se distingue par sa chicane minimaliste Jaya susnommée, qui affiche 40 % d'apports solaires maximisés. Son confort acoustique va jusqu'à 33 dB, tandis que son étanchéité est certifiée A4 E7B VE2400C, donc adaptée à la résistance anticyclonique extrême. Cette dernière se retrouve également dans sa frappe.

Nommée aux Awards de l'Innovation, la jalousie Trinidad Hurricane a été conçue pour répondre à ces aléas climatiques. « Grâce à un outil de poinçonnage dédié, l’usinage s’avère réduit au minimum : drainage, assemblage traverse/montant, trous de lame à pas variable et intégration du pare-insectes par simple clippage », lit-on dans la description produit.

Pour les protections solaires, la marque a mis l'accent sur ses solutions pour l'extérieur de samme Outdoor. Un pan de son stand met en scène différentes configurations pour une pergola : lames orientables, rétractables ou fixes. Existe également une « traverse intermédiaire avec un puits de lumière, limité à 600 mm de large » et des tabatières, qui peuvent être déployées sur une toiture entièrement vitrée allant jusqu'à 4 mètres de portée.

Simulation de véranda bioclimatique sur le stand de Profils Systèmes à Équipebaie ©Virginie Kroun

Profils Systèmes innove dans le domaine des brise-vues orientables, avec des lames de 15 mm en horizontal et de 31 mm en vertical, et ouverture de 0 à 190°. « On a la possibilité aussi sur nos pergolas de rajouter des stores, pour les fermer », mentionne Guillaume Crouzet.

Dans le cas d'une véranda bioclimatique, ces équipements sont pilotables via un système automatique, en partenariat avec Somfy. Des capteurs de température intérieure et extérieure mesurent la température et régulent l'ouverture et la fermeture, selon les scénarios programmés. « L'hiver la journée, le soleil va monter, le coulissant va s'ouvrir et la chaleur va rentrer à la maison. Et vers 18h, quand la nuit va tomber, le froid va revenir et le coulissant va fermer pour garder toute la chaleur à la maison », illustre le responsable du bureau d'études de Profils Systèmes.

Côté confort d'été, la marque expose ses brise-soleil, dotés de lames allant de 25 à 50 mm d'épaisseur et 50 à 300 mm de profondeur. Les formes sont diverses : ogive, arrondie ou Factory (finition épurée et rectiligne).

Est-ce que les épisodes caniculaires de l'été dernier vont augmenter la demande envers ce type de solutions ? « Oui, ça va arriver », nous confirme M. Crouzet.