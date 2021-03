Norme de management de la qualité internationale, l'obtention de l'ISO 9001 est le reflet du système d'amélioration continu mis en place chez Profils Systèmes et qui se traduit au quotidien par une aptitude à gagner en efficacité, à fournir régulièrement un produit ou un service de qualité (conforme aux exigences des clients et aux exigences légales et règlementaires applicables), mais aussi un engagement à accroître la satisfaction client.

Profils Systèmes a félicité l’engagement de l’ensemble de ses collaborateurs et poursuit sa stratégie d’amélioration continue à travers la mise en place des systèmes de management de la Santé et sécurité, et de l’environnement. Pour en savoir plus exit_to_app