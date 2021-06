PROFILS SYSTEMES poursuit son développement et recrute 20 agents de production

« Profils Systèmes développe des produits qui répondent aux besoins actuels : sécuriser son environnement, sa maison, favoriser le bien-être !

Notre foyer est bien l’endroit où nous nous sentons en sécurité, et le temps que nous y passons aujourd’hui nous donne envie de le rendre encore plus confortable. Dans cette optique, le marché a vu son activité augmenter considérablement et nous sommes fiers de pouvoir annoncer le recrutement de 20 nouveaux collaborateurs sur notre site industriel Héraultais.

Nous croyons en l’avenir, notre objectif est de pérenniser les emplois et développer notre activité sereinement ! »