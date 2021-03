Depuis plus de 20 ans, Pythie développe et fait évoluer son progiciel de gestion Pythagore dédié aux BET, sociétés d’ingénierie, conseil et architecture. La dernière mise à jour intègre de nouvelles fonctionnalités pour répondre toujours mieux aux besoins exprimés par la communauté des utilisateurs, notamment vis-à-vis de la problématique du télétravail et de l’activité partielle.

L’année 2020 a été très particulière sur bien des plans, et a généré de nouveaux besoins en termes de suivi et de pilotage de l’activité pour les bureaux d’études. Dans ce contexte, l’équipe Pythie a intégré un certain nombre de nouveautés à son progiciel de gestion Pythagore : identification des journées effectuées en télétravail, notion d’activité partielle et extraction spécifique permettant la production de justificatifs en cas de contrôle.

D’autres évolutions moins contextuelles ont également vu le jour en 2020. L’outil a bénéficié de plusieurs améliorations pour faciliter l’expérience utilisateur, notamment au niveau de la génération des factures avec de nouveaux contrôles sur les dates d’émission de facture et des exports pour faciliter le contrôle de cohérence avec les outils de comptabilité générale, ou encore de nouvelles options pour affiner le paramétrage des accès et profils des utilisateurs.



La fin d’année 2020 a été marquée par la mise à disposition d’une localisation géographique des projets permettant d’identifier les autres affaires menées à proximité. Cette nouveauté a en particulier été pensée pour les sociétés travaillant dans le secteur des diagnostics bâtiments ou infrastructures, ou encore en ingénierie géotechnique. Une carte interactive a été ajoutée à Pythagore, ainsi que plusieurs procédures de géocodage pour gérer l’historique des affaires aussi bien que les nouveaux projets.

Un gros projet de refonte technique est également planifié sur 2021 et 2022, Pythie préparant la future mise à jour majeure de son outil avec une version qui sera entièrement accessible sur navigateur, et partiellement sur tablettes et smartphones. L’interface utilisateur sera ainsi intégralement revue pour s’adapter aux tendances actuelles et aux contraintes d’accessibilité en mobilité.



À propos de PYTHAGORE

Pythagore est un progiciel de gestion spécifiquement conçu pour les métiers du conseil, de l’ingénierie, des bureaux d’études et des cabinets d’architectes. Il s’adresse aussi bien aux TPE qu’aux grandes PME avec des éditions modulaires et des offres tarifaires adaptées. Il est actuellement commercialisé dans sa version 6.2, et fait l’objet de mises à jour très régulières. Pythagore a été choisi par plus de 100 structures pour la gestion et le pilotage de leur activité, pour un total de plus de 1500 utilisateurs effectifs et 4200 salariés. Regroupant de 5 à près de 700 collaborateurs, et de deux utilisateurs à plusieurs centaines répartis sur un ensemble de filiales ou d'agences, il leur donne la capacité de piloter leur activité au quotidien sur la totalité du cycle de vie de leurs affaires.

Pour en savoir plus exit_to_app