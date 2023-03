Les bâti-packs Geberit Duofix : réunis en un pack tout-en-un, ils représentent le savoir-faire Geberit derrière et devant le mur. Ils sont également synonymes d’un confort d’achat (tous les éléments sont dans un seul colis) et d’un conditionnement optimisé, pour un stockage et un transport en toute sécurité.