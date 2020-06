Près de Saint-Tropez, Ramatuelle offre un panorama prestigieux face à la baie de Pampelonne, qui, toujours intacte, offre 5 km de sable fin et des fonds marins d'une beauté exceptionnelle.

La villa Le Pin, maison d'été familiale conçue par SAOTA, est une interprétation contemporaine de l'architecture traditionnelle de la Riviera méditerranéenne. Libéré des contraintes de l’architecture vernaculaire, ce projet a été une opportunité pour faire progresser l'expression de la forme, de l'espace et du mode de vie associés au lieu.



Le site, long et étroit, est adossé à une clairière de pins au sud. L’objectif recherché a été de pouvoir admirer la forêt et sa canopée au travers des volumes incroyables des auvents. Pour cela, il a fallu maximiser la perception de l'espace en créant de généreuses surfaces extérieures couvertes donnant l'impression que les intérieurs débordent vers l'extérieur et s'étendent jusqu’à l'avant du site.

La maison est disposée entre deux ailes latérales rectilignes qui embrassent une cour centrale. Les principaux espaces de vie et de divertissement sont positionnés dans le vide central à volume élevé entre les ailes, coiffé d'un toit flottant plissé de façon spectaculaire, ce qui confère un sentiment de grandeur aux intérieurs. Les baies vitrées minimalistes HYLINE, à galandage et motorisées, s’ouvrent sur une largeur de 12 mètres sans poteau et une hauteur de 3 mètres.

Elles ont été choisies pour leur extrême finesse afin de gommer la frontière entre les espaces intérieur et extérieur permettant aux brises fraîches d’été de traverser la maison.

Au-delà de la magistrale porte pivotante HYPI, l'espace de vie et de divertissement imprégné de lumière se révèle dans un moment de drame et de surprise. Les menuiseries HYLINE soigneusement placées inondent l'intérieur avec de la lumière naturelle et offrent des aperçus encadrés de la canopée des pins sur les pentes au-dessus de la propriété.

D'autres fenêtres et ouvertures sans cadre HYLINE capturent des vues des cours environnantes, intégrant davantage l'intérieur et l'extérieur en fusionnant la maison dans son cadre.



La villa Le Pin à Ramatuelle a été nominée aux « Archdaily Building of the Year Awards 2020 »



Villa Le Pin, Ramatuelle, France

Architecte : SAOTA Architecture & Design, Philippe Fouché-Stefan Antoni

Photographe : Adam Letch

Technologie : HYLINE 40

