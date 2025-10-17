ConnexionS'abonner
HYLINE BUILDING SYSTEMS France

418, rue du Mas du Verchant BP12
34935 MONTPELLIER Cedex 9
France
Site web de la marque

HYLINE, spécialiste international de la menuiserie minimaliste en aluminium et verre pour les marchés du Premium et du Luxe. C’est la haute couture internationale de la menuiserie en aluminium, acier et verre.


Depuis l’idée, sa réalisation, jusqu’à son utilisation, le concept HYLINE est un élément vivant, sachant transformer l’idée de l’architecte en réalité concrète grâce à une grande maîtrise des matériaux et de leur transformation.


La fenêtre, la porte ne sont plus des barrières, des objets passifs mais des éléments actifs constitutifs du confort, de la performance énergétique et environnementale.


HYLINE, système de très haute qualité, centré sur les marchés du Luxe et du Premium propose à ses Partenaires sélectionnés, un chemin de croissance différentiateur pour un avenir lumineux à partager.


ADN=Innovation, Finesse, Très Grandes Dimensions, High-tech. Coulissants (Multirails, Galandages, Angles sans Poteau, ARC), Portes sur Pivot, Fenêtres OB,Fixes, Guillotines, Moustiquaires, Motorisation.

Le savoir faire Hyline

  • HYGUI : HYLINE - Guillotine coulissant alu vertical
  • HYPI : HYLINE - Porte d'entrée en alu sur pivot XXL
  • HY30 : HYLINE 30 - Coulissant Alu XXL

