HYLINE BUILDING SYSTEMS France
34935 MONTPELLIER Cedex 9
France
HYLINE, spécialiste international de la menuiserie minimaliste en aluminium et verre pour les marchés du Premium et du Luxe. C’est la haute couture internationale de la menuiserie en aluminium, acier et verre.
Depuis l’idée, sa réalisation, jusqu’à son utilisation, le concept HYLINE est un élément vivant, sachant transformer l’idée de l’architecte en réalité concrète grâce à une grande maîtrise des matériaux et de leur transformation.
La fenêtre, la porte ne sont plus des barrières, des objets passifs mais des éléments actifs constitutifs du confort, de la performance énergétique et environnementale.
HYLINE, système de très haute qualité, centré sur les marchés du Luxe et du Premium propose à ses Partenaires sélectionnés, un chemin de croissance différentiateur pour un avenir lumineux à partager.
ADN=Innovation, Finesse, Très Grandes Dimensions, High-tech. Coulissants (Multirails, Galandages, Angles sans Poteau, ARC), Portes sur Pivot, Fenêtres OB,Fixes, Guillotines, Moustiquaires, Motorisation.
Le savoir faire Hyline :
- HYGUI : HYLINE - Guillotine coulissant alu vertical
- HYPI : HYLINE - Porte d'entrée en alu sur pivot XXL
- HY30 : HYLINE 30 - Coulissant Alu XXL
Ce coulissant minimaliste de très grande dimension ciblant le marché du Premium est conçu pour recevoir des doubles vitrages de 28mm d’épaisseur allant jusqu’à...
HYPI : HYLINE - Porte d'entrée en alu sur pivot XXL
Encadrant véritablement le paysage, cette porte en verre de grande dimension peut atteindre jusqu’à 350kg par vantail. Pour les dimensions encore plus extrêmes HYPI Steel jusqu’à...
HYGUI : HYLINE - Guillotine coulissant alu vertical
Ce système coulissant vertical minimaliste ou fenêtre à guillotine, dans la lignée du design luxueux et des performances High Tech des autres séries de HYLINE, offre une...