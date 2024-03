La fiche de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) est une fiche permettant de connaître l'impact des produits de construction que vous utilisez sur l'environnement depuis l’extraction des matières premières, en passant par la fabrication et l’installation du produit jusqu’à sa « fin de vie ». La fiche FDES vous renseigne sur la qualité de l’air intérieur. Ces fiches sont un outil de transparence pour les utilisateurs. Chez Placo®, nous sommes soucieux de vous permettre de construire des bâtiments durables et responsables. Pour cela, les fiches FDES sont au cœur de notre stratégie de transparence et d’éco-conception. Alors, qu'est-ce qu'une fiche FDES ? A quoi ça ressemble ? Qui la réalise ?