Avec sa coque rigide et imperméable ainsi que sa large composition d’outils et ses nombreux rangements supplémentaires disponibles, dont un espace séparé pour l’ordinateur portable, il assure un confort pour toute taille et un prélèvement facile des outils afin d’accompagner au mieux les professionnels sur tous les terrains.



Avoir les mains libres lorsque l’on se déplace avec des outils, c’est essentiel. Et ceux qui sont amenés à monter de nombreuses marches régulièrement, qui ont des accès compliqués pour effectuer leurs tâches tels que dans les cages d’ascenseurs ou qui travaillent en hauteur sur des toits ou des échaudages le savent. Wiha a développé une solution produit pour répondre à ces défis afin de faciliter le plus possible le travail des professionnels. Les sacs à dos sont disponibles en deux versions différentes pour répondre aux applications électriques et aux applications mécaniques.

Lorsque vous avez beaucoup de travail, vous avez besoin d'avoir les mains libres.

Avec le sac à dos de Wiha, les utilisateurs découvrent une nouvelle liberté en matière de transport des outils.

Bien organisé à l’intérieur

Le sac à dos offre, en plus de son équipement initial d’outils professionnels, de nombreux rangements pour d'autres équipements ou effets supplémentaires. Au dos, un compartiment séparé dédié permet de ranger son ordinateur portable ou ses documents séparément de ses outils. Les objets de valeurs tels que des lunettes ou des outils de mesure peuvent être rangés en toute protection dans un compartiment latéral ou dans une poche de rangement situé devant. De plus, le prélèvement et le rangement des outils est très simple et pratique grâce aux compartiments conçus astucieusement. Grâce à la possibilité d'accès rapide, c'est même réalisable lorsque le sac à dos n'est ouvert qu'à 1/3. Au total, plus de 70 possibilités de rangement et 30 de fixations supplémentaires qui permettent d’avoir un maximum de liberté et une composition d’équipements personnalisée à l’aide des boucles du système Molle universel, commandable sur internet.

Disponible dans deux variantes de composition

pour les applications plutôt électriques ou mécaniques.

Robuste à l’extérieur

À l’aide de sa coque inférieure stable, le sac à dos reste debout, qu'il soit ouvert ou fermé, peu importe le sol, qu’il soit accidenté ou incliné et ne basculera pas. Elle protège également l'intérieur des salissures et de l'humidité et le reste du sac à dos est équipé du matériau 1680D qui est solide, résistant et étanche aux éclaboussures. Sa fermeture à glissière YKK s’ouvre et se referme très simplement et aura une longue durée de vie.

Le sac à dos de Wiha aide les utilisateurs professionnels avec ses fonctions variés,

il protège les outils et offre un maximum de liberté d'équipement.

Confortable et ergonomique pour le transport d’outils

Les bretelles et les sangles se règlent facilement quelle que soit la taille et garantissent une bonne répartition du poids ainsi qu’une économie d'effort bénéfique. À l’aide d’un rembourrage dorsal et de nombreux éléments bien ventilés, le confort de l’utilisateur est assuré. La poignée robuste antidérapante permet de soulever confortablement et facilement le sac à dos grâce à ses composants durs et souples. Que ce soit sur terre, sur mer ou dans les airs – ce produit Wiha vous "épaulera" au quotidien pour surmonter sans effort les prochaines interventions professionnelles.

De nombreuses récompenses pour la qualité du design

Les sacs à dos d’outils Wiha, lancés au printemps 2023, ont été récompensés à plusieurs reprises pour son design exceptionnel et ses fonctionnalités en ayant remporté le DesignPlus Awards 2024 lors du salon Light and Building à Francfort en mars 2024, le German Design Award 2024 ainsi que le Plus X Award dans quatre catégories. Ces prix s’ajoutent aux précédentes récompenses de l’année 2023, dont le Red Dot Design Award 2023 et le FOCUS OPEN Silver 2023, qui soulignent la qualité de son design. Ces nombreux Awards confirment la volonté de Wiha de produire des produits de qualité et de faciliter au maximum le quotidien des professionnels et artisans.

Pour en savoir plus exit_to_app