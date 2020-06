Vous recherchez une solution économique de blocs béton au service du confort et de la performance thermique ? Vous l’avez trouvée avec l’offre R+MuR d’Alkern, permettant d’optimiser, la mise en œuvre sur chantier, la performance thermique du mur (R paroi + Psi) et le coût !

Une solution validée par l'avis technique du CSTB !

Le CSTB, à l’issue de la réunion de la Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques, vient de valider cette solution en rendant son Avis Technique n°16/20-779-v1.

Pour rappel, pour vos projets de bâtiments à étages, nous vous proposons la solution la plus économique du marché, permettant de combiner tous les avantages des blocs béton de granulats courants, en pose collée à la réponse aux exigences de la RT2012 et E+C-, grâce à l’optimisation du traitement des ponts thermiques.



Nos produits innovants, sous marque de qualité NF pour les blocs et QB pour les planelles, s’assemblent pour vous proposer une réelle innovation système, conçue pour toutes les familles de bâtiments, et tous types de planchers. Elle est disponible en zone sismique et non sismique, ainsi qu’avec des blocs de hauteur 20 et 25 cm pour faciliter le calepinage. La continuité de la descente de charge est assurée grâce à l’alignement des parois des blocs. La résistance au feu est à minima de 30 minutes, sous 18.7T/m avec doublage PSE et jusqu’à 90 minutes avec doublage laine de roche.

La solution est packagée pour optimiser sa bonne mise en oeuvre sur le chantier :

Mise en oeuvre traditionnelle

Pose collée

Solution « clef en main »

Identification facile des éléments composant le kit Elipsi

Sur demande, démonstrateur présent au démarrage du chantier

