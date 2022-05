RE 2020 : Décarbonez vos bâtiments collectifs

Moins d’acier, moins de béton = moins de carbone.

Grâce aux planchers précontraints SEAC, diminuez les quantités d’acier et de béton pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre (CO2).

L’utilisation de la précontrainte permet de diminuer les sections des produits béton et de limiter les ratios d’acier.



La diminution de ces matières premières (béton et acier) contribue à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre (CO 2 ).

SEACISOL : une alternative aux dalles portées pour les planchers bas

La dalle portée est une méthode simple et donc très utilisée pour la réalisation des planchers bas, mais celle-ci est très consommatrice d’acier et de béton. Le Seacisol, avec sa poutre spécifique en béton précontraint, divise par 3 les quantités de matières «béton et acier», et divise par 2 les émissions de CO 2 .

Prédalle précontrainte + poutre précontrainte

Les prédalles et poutres précontraintes permettent d’optimiser les épaisseurs de plancher et les retombées de poutres sur les grandes portées, et de réduire la quantité d’acier dans tous les cas. L’association prédalles précontraintes/poutres précontraintes diminue les quantités de matières et surtout d’acier pour un bilan carbone amélioré.

Les systèmes précontraints SEAC, ce sont des avantages environnementaux