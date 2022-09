RE2020 : les produits Fabemi contribuent au respect de la nouvelle réglementation

Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la RE2020 incite à mettre en place de nouveaux modes constructifs afin de réduire l’impact environnemental des bâtiments. Le Groupe Fabemi s’engage dans cette démarche en proposant des produits performants conformes à la réglementation.

Fabricant de produits préfabriqués en béton depuis plus de 60 ans, Fabemi ne cesse d’innover afin de proposer des produits et solutions toujours plus performantes tout en s’adaptant à l’évolution des réglementations.



Avec l’arrivée de la nouvelle réglementation environnementale, l’entreprise familiale a accéléré la décarbonation de ses productions. Son savoir-faire industriel : fabrication sans cuisson, matériaux décarbonés et économie circulaire sont les grands axes de cette stratégie.

Des blocs optimisés pour des bâtiments plus performants

Les blocs béton Fabemi, permettent de conserver une mise en œuvre traditionnelle, ils sont faciles à mettre en œuvre et consomment moins de matières premières (géométrie composée de 50% de vide).



Ils offrent de très bonnes capacités isolantes pour répondre aux grands objectifs de la RE2020 d’améliorer la performance énergétique des bâtiments et d’en garantir la fraîcheur pendant les vagues de chaleur.



Les blocs béton Fabemi disposent de Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES). Ces fiches, vérifiées et disponibles sur INIES, rassemblent les données qui permettent de calculer la contribution des produits à l’impact environnemental global de l’ouvrage à construire.

Fabtherm®, le bloc isolant qui maitrise l’empreinte carbone

Les blocs isolants Fabtherm® contribuent à réduire l’empreinte carbone des bâtiments de 4 à 8 % par rapport à d’autres solutions constructives de référence sur le marché. Grâce à ces performances, il est possible de réaliser des ouvrages conformes au critère C (carbone) de la RE2020 et de ses futurs seuils de 2025 et 2028.



En effet, cette solution permet de construire tout en isolant, sans dégrader l’impact environnemental de la façade, elle ne retarde pas l’avancée des travaux et peut permettre un gain de surface habitable.



Dotés d’une mousse 100 % minérale, ils disposent d’une résistance thermique pouvant aller jusqu’à 1,77 m2.K/W, permettant de rivaliser avec les autres solutions du marché.

Des produits recyclables

Les blocs béton Fabemi sont entièrement revalorisables. En fin de vie, ils n’ont pas besoin d’être triés lors de la déconstruction. Ils deviennent recyclables à l’infini et revalorisables dans de nouveaux produits, potentiellement en se substituant à une partie des granulats pour la fabrication de nouveaux éléments de maçonnerie.



Crédits photos : © Fabemi - Chantier Eko park logements collectifs à Valence (26)