Une protection solaire architecturale pour L’Esquisse Hotel & Spa à Colmar

Implanté dans le parc du Champ de Mars, au centre de Colmar, l’ établissement de luxe L’Esquisse Hotel & Spa à Colmar est un complexe regorgeant d’innovations technologiques. Pour la mise en œuvre de la protection solaire sur la façade, le bureau d’architectes AEA Architectes à Strasbourg, a été chargé de la conception, en tenant compte de nombreux facteurs d'économie d'énergie. Pour éviter la surchauffe, on a utilisé le système DucoSlide Quadrafold de DUCO, le spécialiste de la ventilation et de la protection solaire.

Travail de précision avec des résultats étonnants

Sur ce projet ont été installés de grands volets repliants DucoSlide QuadraFold d’environ 3 m de hauteur, installés en nez de dalle pour créer une peau complète extérieure de façade. La quincaillerie du système DucoSlide BiFold et QuadraFold est très robuste, pour pouvoir garantir un fonctionnement parfait même avec de grandes dimensions. Sur le projet, le rail haut du mécanisme est situé dans l’encombrement de la dalle, ainsi que le rail bas de guidage du volet de l’étage supérieur. De ce fait, les parties mobiles, s’alignent parfaitement avec la hauteur du balcon de dalle à dalle. Un vrai travail de précision, mais le rendu est superbe !

Construction ingénieuse qui garde la chaleur à l’extérieur

La construction existe d’un ensemble QuadraFold repliant vers la gauche, et un ensemble QuadraFold se repliant vers la droite, soit 8 panneaux en tout quand le balcon d’environ 4,50 m de large est fermé. Quand les volets sont ouverts, la vue vers l’extérieur ne souffre d’aucun obstacle, car ils ont un très faible encombrement sur les extrémités. En refermant les volets, l’habitant de la chambre bénéficie d’une protection efficace contre les ardeurs du soleil, tout en laissant la place à belles ambiances intérieures.

Intégration parfaite dans l’environnement verdoyant

L’architecture de l’hôtel s’est invitée dans un cadre exceptionnel avec la projection de larges terrasses pour chaque chambre, suite et appartement. Grâce au DucoSlide Quadrafold les rayons du soleil sont filtrés, ce qui permet de voir sans être vu. En effet, les volets sont équipés de tôles d’aluminium spécifiques anodisées « or », ces tôles étant perforées afin de créer une fresque originale représentant une forêt, ce qui ajout au facteur esthétique et ce qui fait que l’hôtel s’intègre parfaitement dans le cadre verdoyant qui l'entoure.

Excellent travail d’équipe

Cet exercice de conception, d’adaptation produit, de coordination et de suivi a été menée conjointement par AEA (architecte), DUCO (industriel), EDBAT (distributeur), et Schoenenberger (installateur). Un travail d’équipe garantissant un résultat impeccable, pour la plus grande satisfaction du maître d’ouvrage.

Visitez DUCO à Batimat au stand B062 dans le hall 6.

Pour en savoir plus exit_to_app