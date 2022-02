Receveur Aerobloc extraplat SANS RESSAUT Conforme PMR (Arrêté du 11/09/2020) Communiqué | 28.02.22

Aerobloc est une gamme de receveurs certifiés NF, accessibles sans ressaut, redécoupables, antidérapants et réparables, fabriqués en France. Sa conception innovante repose sur un matériau sandwich très solide mais léger composé de fibres de verre, de résine et de PET recyclé et baptisé Aerobloc®.