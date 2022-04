RECTOR enrichit son offre avec une gamme de produits en béton bas carbone pour réduire l’impact environnemental de ses systèmes préfabriqués

Une résine d’étanchéité liquide sans solvant, de réparabilité aisée et NON INFLAMMABLE pour le neuf et la rénovation qui assure l’étanchéité des toitures, terrasses - balcons, mais aussi le revêtement de sol des locaux humides et techniques, des cuvelages et des fondations. Evitant tout risque d’infiltration, elle résiste à la fissuration, aux écarts de température et aux agressions chimiques.