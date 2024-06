RECTOR se structure pour accélérer le développement de son activité charpente en béton en créant « Rector Charpentes et Ossatures »

Dirigée par Didier Jozwick, présent dans l’entreprise depuis 30 ans, et Julien Corbineau, directeur opérationnel de ce segment, l’équipe est actuellement composée d’une vingtaine d’ingénieurs, techniciens d’études et commerciaux répartis sur toute la France.



Rector Charpentes et Ossatures s’appuie particulièrement sur les sites de production de Voreppe (Isère), Celles/Belle (Deux- Sèvres) et Dangé-St-Romain (Vienne). L’offre actuellement composée de poutres, poteaux, prédalles ou en dalles alvéolées, sera bientôt complétée par une gamme de murs coupe-feu, de planchers nervurés pour les fortes charges, et de maxi-poteaux.